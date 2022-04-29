الاستعلام عن الإجازات المرضية برقم الهوية إلكترونيًا بمنصة صحة

الاستعلام عن الإجازات المرضية، حيث يوجد العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية يبحثون عن آلية الاستعلام عن الإجازات المرضية من خلال موقع وزارة الصحة، حيث توفر وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية الكثير من الخدمات الإلكترونية الهامة التي توفر العديد من الوقت والمجهود، والتي تتم جميعها بشكل إلكتروني سريع، ومن بين هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن الإجازة المرضية، وقد وفرت الوزارة منصة صحة لتكون أحد أهم المراجع الإلكترونية للعديد من الخدمات المرتبطة بالمواطنين في المملكة، حيث تحتوي المنصة علي عدد هائل من الخدمات الإلكترونية السريعة، وسوف نوفر لكم رابط الاستعلام عن الإجازات المرضية برقم الهوية.

الاستعلام عن الإجازات المرضية

توفر وزارة الصحة في المملكة خدمة الاستعلام عن الإجازات المرضية، بطريقة إلكترونية بواسطة منصة صحة، حيث تساعد هذه الخدمة الأفراد والمستفيدين من الاستعلام عن الحالة الخاصة بالإجازة المرضية بشكل إلكتروني في أي وقت يرغب به الشخص، كما توفر للجميع خدمة استخراجها وطباعة الإجازة بشكل سريع، ويتم الاستعلام بهذه الخطوات:

التوجه للدخول لمنصة صحة التابعة لوزارة الصحة: تسجيل دخول.

اختيار قسم الخدمات الإلكترونية للمواطنين.

ومن بين الخدمات المعروضة يتم تحديد الاختيار لخدمة (الاستعلام عن الإجازات المرضية).

تسجيل البيانات المطلوبة من أجل إتمام خدمة الاستعلام بطريقة ناجحة.

ثم إدراج رمز الخدمة في المكان المخصص لذلك.

تسجيل رقم الهوية أو رقم الإقامة في المكان المخصص له.

النقر على أيقونة (استعلم).

بعد ذلك سوف تظهر تفاصيل طلب الإجازة المرضية والتي تم إصدارها من جانب منصة صحة.

تقديم إجازة مرضية جديدة

يمكن أيضاً من خلال منصة صحة تقديم طلب للحصول علي إجازة مرضية جديدة، علي أن يتم تقديم طلب الإجازة بهذه الخطوات: