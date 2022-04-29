نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى اجازة عيد الفطر 2022 في السعودية لقطاعي المملكة الحكومي والخاص ولطلاب الجامعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى يكون عيد الفطر في السعودية، ما هو موعد اجازة عيد الفطر 2022 في السعودية، تلك من أكثر الأسئلة تداولًا في المملكة العربية السعودية، حتى يستطيع الجميع الاستعداد للاحتفال، ووضع خطة سير العطلة الخاصة بهم، لأن عيد الفرط من الأعياد الدينية الرسمية التي تعطل فيها جميع الهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة والمدارس والجامعات، ومن خلالنا اليوم سنتعرف على موعد إجازة عيد الفطر 2022 في السعودية بحسب ما أعلنته الحكومة السعودية.

اجازة عيد الفطر 2022 في السعودية

جاءت إجازة عيد الفطر ضمن لائحة الإجازات المطروحة في نظام العمل بالسعودية، والتي تطبق على القطاعين العام والخاص، وتعطل فيها جميع المدارس والجامعات، علمًا بأن الاجازة تكون مدفوعة الأجر، إلا إذا طالبت بعض المؤسسات الخاصة أحد العاملين بالعمل في بعض الأيام يتم دفع قيمة هذه الأيام.

وبحسب ما تم الإعلان من قبل الحكومة السعودية أن بداية إجازة عيد الفطر 2022 في السعودية سيكون في يوم السبت الموافق 29 رمضان 1443 هـ، والذي سيوافق ميلاديًا 30 إبريل 2022 على أن تمتد الاجازة لمدة أيام أخرى.

موعد اجازة عيد الفطر 2022 /1443هـ في السعودية للقطاع العام

هذا ولقد تم الإعلان أن موعد إجازة عيد الفطر للعاملين في القطاع العام وفقًا للائحة العمل المنصوص عليها القانون السعودي، ستبدأ في اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان 1443 هـ والذي سيوافق ميلاديًا في يوم 26 إبريل 2022، على أن تمتد حتى يوم 5 شوال 1443 موعد انتهائها، وأيضًا ستكون تلك الفترة مدفوعة الأجر بالكامل.

موعد اجازة عيد الفطر 1443هـ في السعودية للجامعات

على أن يتم تعطيل الجامعات أيضًا في اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان، ولكنها ستمتد إلى اليوم السادس من شهر شوال 1443، والذي سيوافق ميلاديًا لمدة 6 مايو 2022.

موعد اجازة عيد الفطر 2022 /1443هـ في السعودية بشركة الاتصالات STC

بعض الأشخاص يريدون إنهاء بعض المعاملات في شركة الاتصالات STC، لذا يجب معرفة ما هو موعد إجازة عيد الفطر 2022/1443 هـ، والتي تم الإعلان أنها ستبدأ في يوم الاثنين 24 رمضان 1443 هـ، والذي يوافق ميلاديًا 25 إبريل 2022، وستمتد حتى يوم 6 شوال 1443 هـ، والذي سيوافق 7 مايو 2022.

موعد اجازة عيد الفطر 1443 في السعودية في البنوك

المعاملات البنكية من أكثر الأمور التي قد يحتاج لها الكثير من الأشخاص القيام بها خصيصًا قبل مراسم عيد الفطر المبارك، لذا يجب معرفة موعد الإجازة بالبنوك.

ولقد تم الإعلان أن إجازة عيد الفطر 2022 / 1443 في البنوك السعودية ستبدأ من يوم 27 رمضان 1443 على أن يتم استئناف العمل يوم 7 شوال، وبذلك ستكون الإجازة 6 أيام متتالية، لأنها ستنتهي يوم 6 شوال، وسيعود موعد الدوام الرسمي من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 4 مساءً.