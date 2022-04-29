نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل علي اسرع سلفة فورية قبل العيد بمبلغ 5000 ريال سعودي من منصة سلفة في 15 دقيقة في المقال التالي
اقترب علينا وعلى الامة العربية عيد الفطر المبارك اعاده الله عليكم دائما بالفرح والهنا والسرور . أما بعد اقتراب وداع شهر رمضان الكريم بجميع مصروفاته الباهظة . من الاكيد انك الآن تحتاج الى دعم مالي سريع يكون بجانبك في تلك المناسبة السعيدة . وخاصة أن جميع الاسرة تحتاج الى دعم مادي أيضا من رب الاسرة . والذي يشمل ملابس فرحة العيد و خروجاتهم وافراحهم . فلا تقلق من كل هذا كل ماعليك فعله هو من خلال عدد نقرات بسيطة يمكنك الحصول على سلفة قدرها 5000 ريال سعودي . بتسأل ازاي اقدر اجاوبك بكل ثقة الآن بعدد نقرات فقط من على موقع منصة سلفة الالكترونية تقدر تحصل على سلفتك باسرع وقت ممكن . فأنه ومن خلال التسجيل على منصة سلفة في وقت أقصاه 15 دقيقة فقط تستطيع الحصول على سلفتك النقدية . والذي قد حددته المنصة من مبلغ 1000 ريال سعودي والذي يصل معك حتى مبلغ 5000 ريال سعودي . أما من الناحية الشرعية لهذا التمويل نحب أن نقدر لك شعورك بهذا القلق ونبشرك بأن جميع التمويلات والقروض المقدمة من منصة سلفة تتبع أحكام الشريعة الإسلامية وتتفق معها تماما . منصة سلفة هي شركة تقنية حديثة أنشئت وخصصت من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي . كما أنه من أهم مميزات تمويل منصة سلفة ؛ أنه لا تحتاج الى كفيل لهذا التمويل . وكذلك أيضا لا تحتاج إلى أن تقوم بتحويل راتبك يكل تتمكن من الحصول على التمويل . كل ماعليك فعله هو التسجيل واتباع الخطوات والشروط وبأسرع وقت ممكن تحصل على سلفتك بدون أي تعقيدات وبكل سهولة . أما عن خطوات الحصول على سلفتك فسوف نشرحها بالتفصيل للتسهيل على كل متابعينا . وأما بخصوص الشروط سوف نتعرف عليها سويا عبر موقعنا موقع ثقفني .
بخصوص الشروط التي قمنا بذكرها والخاصة بتمويل منصة سلفة الالكترونية
- أولا: يجب أن يكون المتقدم للحصول على هذا التمويل من منصة سلفة فقد اشترطت المنصة أن يكونوا سعودي الجنسية . وأن يكون أيضا مقيم إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية .
- ثانيا: بخصوص أعمار المتقدمين فقد حرصت المنصة على أن يكون المتقدمين على هذا التمويل هم كاملي الاهلية والتي يتراوح أعمارهم ما بين ١٨عاما و ٦٠ عاما.
- ثالثا: كذلك يجب أن يكون المتقدم قد عمل في القطاعات العامة والخاصة داخل المملكة العربية السعودية .
أما عن خطوات تسجيل الحصول على سلفتك
- اولا / حددت منصة سلفة الالكترونية موقع رسمي لها قم بالدخول عليه .
- ثانيا / ومن ثم اكمل بياناتك وبريدك الالكتروني . وذلك عن طريق قيامك بتسجيل الدخول على منصة سلفة الالكترونية .
- ثالثا / ومن بعدها هناك أيقونة طلب التمويل قم بالضغط عليها . وبعد ذلك قم بكتابة بياناتك الشخصية من خلال الهوية الوطنية والباسورد بطريقة صحيحة بحيث لا يوجد هناك خطأ .
- رابعا / قم بالضغط على كلمة تمويل شخصي . وحدد مبلغ القرض الذي تريده لنفسك والذي قد ذكرناه في الأعلى . والمحدد من مبلغ 1000 ريال وحتى 5000 ريال سعودي . والأهم هنا أنه يمكنك أيضا تحديد المدة المناسبة لسداد القرض الذي تحصلت عليه بدون ضغط عليك و اختيار المدة التي تناسبك . كذلك المدة المناسبة لك في سداده .
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