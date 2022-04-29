كيفية الاستعلام عن رقم الهوية بالاسم تعتبر واحدة من أهم وأبرز الخِدْمَات المقدمة من حكومة المملكة العربية السُّعُودية إلى المواطنين من أجل معرفة رَقْم بطاقة الهُوِيَّة الوطنية بشكل دقيق وصحيح وبسهولة أيضًا ، وعلى موقع ثقفني لاحقًا فيما يلي سوف يتم التطرق إلى توضيح خطوات طريقة الاستعلام عن رقم الهوية الوطنية باسم المواطن بالتفصيل.

كيفية الاستعلام عن رقم الهوية بالاسم 1443

يمكن لأي مواطن الاستعلام عن رقم بطاقة الهُوِيَّة الوطنية لشخص آخر من خلال الخطوات التالية:

التوجه إلى أقرب مكتب سجل مدني وأحوال مدنية تابع إلى وزارة الداخلية السُّعُودية في منطقة إقامة المستعلم.

الذَّهاب إلى الموظف المختص ، وتوضيح الاسم الرباعي للشخص المراد الاستعلام عنه.

مع ضرورة توضيح تاريخ الميلاد لهذا الشخص أيضًا.

سوف يتم عمل بحث في قاعدة بيانات الوزارة ، ومن ثم توضح رَقْم الهُوِيَّة الوطنية للشخص المستعلم عنه.

شروط الاستعلام برقم الهوية عن شخص

هناك مجموعة من الشروط التي لا بد من استيفائها من أجل الاستعلام عن رَقْم الهُوِيَّة لأي شخص ، وهي تأتي على النحو التالي:

من الضروري أن يكون هناك درجة قرابة (من الدرجة الأولى) بين المستعِلم والمستعلَم عنه.

في حالة كانت درجة القرابة من لدرجة الرابعة ، فلن يتم الموافقة على طلب الاستعلام.

يكون الاستعلام أكثر سهولة وسرعة في حالة كان المستعلم تربطه درجة قرابة من الدرجة الأولى أو الثانية على الأكثر مع الشخص الذي يرغب في معرفة رَقْم بطاقة الهُوِيَّة الوطنية خاصته.

كما يتم السماح في بعض الأحيان بالاستعلام عن رَقْم الهُوِيَّة الوطنية للشخص عندما يكون صاحب طلب الاستعلام قريب من الدرجة الثالثة.

رابط معرفة رقم الهوية الوطنية بالاسم 1443

يمكن لأبناء المملكة العربية السُّعُودية أيضًا الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية السُّعُودية من أجل الاستعلام عن رَقْم بطاقة الهُوِيَّة الوطنية بالاسم وتاريخ الميلاد وبعض البيانات الأساسية الأخرى مع توضيح درجة القرابة بين الطرفين بشرط أن يكون الفرد بالفعل لديه بطاقة هُوِيَّة وطنية قد تخطى الخمسة عشر عامًا ، وذلك فقط عبر موقع وزارة الداخية السعودية الذي يعد الرابط الرسمي من أجل معرفة رقم بطاقة الهُوِيَّة الوطنية لأي مواطن سعودي بالاسم فقط مع اتباع مجموعة من الخطوات الأخرى للحصول على الرقم.