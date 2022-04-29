نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام نتائج قبول الأفواج الأمنية للرجال على جميع الرتب العسكرية عبر الموقع الرسمي أبشر للتوظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج قبول الأفواج الأمنية للرجال قامت وزارة الداخلية السعودية بالإعلان عن نتائج قبول الأفواج الأمنية لوظائف الرجال، فقد جاءت مواقف المجموعات الأمنية ضمن مناصب يتوقعها عدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية الذين تقدموا لها وفقًا للشروط المعلنة لمنصب الرقيب، الوكيل، الرقيب، العريف، الجندي، والجندي الأول لحملة الثانوية العامة، وقد أكدت وزارة الداخلية على ضرورة الالتزام ببعض التعليمات عند إجراء المقابلة الشخصية، نتائج قبول الأفواج الأمنية للرجال كما أضافت رابطًا إلكترونيًا مخصص للاستعلام عن نتائج القبول، وخلال السطور التالية سوف نتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بنتائج مجموعات الرجال وظائف وكالة شؤون الافواج الأمنية وتعليمات الحضور والمستندات المطلوبة للذين تم قبولهم في الوظائف التي تم الإعلان عنها .

نتائج قبول الأفواج الأمنية للرجال

الأفواج الأمنية نتائج القبول حيث أعلنت إدارة القبول المركزية التابعة لوزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج قبول الأفواج الأمنية رتب جندي، جندي أول، رقيب، عريف، وكيل رقيب”، كما أكدت على فتح باب التسجيل وطالبت الوزارة من جميع المقبولين الالتزام بالتعليمات التالية:

ينبغي على الشخص الذي تم قبوله في قوات الأفواج الأمني أن يقوم بإحضار نموذج المعادلة الذي تم الحصول عليه من خلال منصة أبشر عبر شبكة الإنترنت.

تقديم النسخة الأصلية من بطاقة الهوية الشخصية للشخص الذي تم قبوله وأيضًا نسختين عن الصورة.

إحضار الأصل والصورة عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

إحضار النسخة الأصلية من قرار معادلة الشهادة الصادر من وزارة التعليم العالي، وذلك للأشخاص الحاملين شهادات أكاديمية مقبولة مبدئيًا من خارج المملكة مع إحضار أيضًا نسخة مصدقة عنه.

ينبغي على الشخص المتقدم أن يقوم بتقديم جميع الشهادات والدورات الأصلية التي تم تسجيلها بمنصة أبشر أثناء التقدم للوظيفة، وذلك من أجل التأكد من مطابقتها.

ضرورة تقديم إخطار تأهيل لاختبار القياس.

إرسال عدد 4 صور شخصية مقاس 4*6 ملونة وذو خلفية بيضاء برأس مكشوف، مع كتابة اسم المتقدم ورقم الطلب خلف كل صورة من الصور.

إحضار ملف المقبول من حيث المبدأ لوضع كافة المستندات وإحضار قلم أزرق.

تعليمات إجراء المقابلة الشخصية للمقبولين في نتائج الأفواج

استعلام نتائج قبول الأفواج قامت وكالة شؤون الفوج الأمني الممثلة بإدارة القبول المركزية بوضع مجموعة من التوجيهات للأشخاص الذي تم قبولهم في قوات الأفواج الأمني المقابلة الشخصية بعد القبول المبدئي، وقد جاءت هذه التوجيهات والتعليمات على النحو التالي:

الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة من جانب وزارة الصحة السعودية وذلك عن طريق استخدام الكمامة ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الأشخاص وجميع الإجراءات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية.

ينبغي على الشخص المقبول الاهتمام بمظهره العام وارتداء زي رياضي أثناء إجراء المقابلة الشخصية.

الالتزام بالحضور في الوقت والتاريخ المحددين.

ينبغي تفعيل طلب توكلنا من وزارة الصحة للتعامل مع فيروس كورونا.

منع استخدام الهاتف المحمول في مقر اللجنة واستبعاد جميع المخالفين على الفور.

القبول المبدئي لا يعني أنه قبول نهائي للوظيفة قوات الأفواج الأمني.

يتم استبعاد الأشخاص حاملي البيانات المختلفة.

رابط الاستعلام عن نتائج القبول في الأفواج الأمنية

قوات الأفواج الأمني أبشر للتوظيف نتائج القبول يستطيع جميع الأفراد المتقدمين على وظائف الأفواج الأمنية في فئات “العريف، الرقيب، وكيل الرقيب، جندي أول” الاستعلام عن النتائج بشكل إلكتروني عبر الدخول على منصة التوظيف “أبشر” والنقر على أيقونة “وظائف الأفواج الأمنية” وإدخال البيانات المطلوبة ثم الضغط على زر استعلام بعد ذلك يتم تحديد تاريخ حضور المقابلة الشخصية عن طريق المنصة نفسها.