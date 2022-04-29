نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هنا” احسان زكاة الفطر EHSAN.SA في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم احسان زكاة الفطر، حيث يريد الكثير من الأشخاص دفع والتبرع بزكاة الفطر الخاصة به وبأسرته المتعلقة بنهاية شهر رمضان الكريم ودخول عيد الفطر المبارك عبر منصة احسان، والتي نالت ثقة الآلاف من المتبرعين في جميع ربوع المملكة العربية السعودية، وسنتعرف معكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال كل ما يهمكم بخصوص زكاة الفطر عبر منصة احسان، وهذا من حيث المبلغ الخاص بكل فرد، وكيفية الدخول إلى المنصة والدفع من خلاله، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين لتتعرفوا على كل التفاصيل التي تهمكم في موقعكم ثقفني.

احسان

وقد زاد البحث من قبل المواطينين والمواطنات، سواء المتبرعين أو الراغبين في الاستفادة، وقد تعرفنا معكم على طريق التسجيل للاستفادة من منصة احسان.

وتنال منصة احسان ثقة كبيرة من قبل الشعب السعودي، وهذا على الرغم أن المنصة ليس لها تاريخ طويل حيث تم إطلاقها العام الماضي، ولكن المنصة يتم الإشراف عليها من قبل جهات مختصة تابعة للدولة، ونحن نثق بشكل تام وكبير في قيادتنا الحكيمة.

منصة احسان الخيرية

وقد قام سمو الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده حفظهما الله بالتبرع للمنصة هذا العام، حيث تبرع سمو الملك حفظه الله بمبلغ 20 مليون ريال من ماله الخاص، وتبرع ولي العهد بمبلغ 10 مليون ريال من ماله الخاص، وهذا تشجيعا للقادرين في المملكة على إخراج تبرعاتهم عبر المنصة.

حيث توصل المنصة التبرعات إلى مستحقيها الفعليين داخل وخارج المملكة، وهذا بشكل واضح، حيث تتيح العديد من الخدمات والتي منها التبرع للغارمين، وإيصال المياه (سقيا)، وكذلك اخراج الزكوات والتي منها زكاة الفطر إلكترونيا.

ما حكم اخراج زكاة الفطر عبر منصة احسان

ويوجد العديد من الأشخاص القلقين حيال موضوع اخراج الزكاة عبر المنصة، والحكم التفصيلي من أحد العلماء موضح بالكامل في المقطع التالي:

المنصة توصل المبالغ إلى الجهات المعنية والمخصصة لإخراج تلك الزكوات.

لهذا تعتبر المنصة وسيلة لتوصيل الزكاة للمستحقين.

احسان زكاة الفطر

ويمكنكم اخراج الزكاة بكل سهولة ويسر عبر الخطوات التالية:

اذهب إلى منصة احسان الخيرية ehsan.sa.

انقر على تبرع الآن في زكاة الفطر.

ثم اختر مكان توزيع الزكاة (الباحة على سبيل المثال).

قم باختيار عدد الأفراد.

مع العلم أن مبلغ زكاة الفطر عن كل فرد يساوي 20 ريال سعودي.

ثم اضغط على أخرج زكاتك الآن.

أدخل كافة البيانات المطلوبة.

ثم انقر على إتمام عملية التبرع.

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