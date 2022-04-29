نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمديد التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمديد التسجيل في الضمان الاجتماعي هو أحد أهم الموضوعات التي تصدرت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي, حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تمديد فترة التسجيل في برنامج الضمان الإجتماعي المطور. ويعتبر برنامج الضمان الاجتماعي المطور هو أحد وأهم برامج الدعم المقدمة من الحكومة السعودي للأسر الأكثر أحتياجاً بالمملكة. ولا يقتصر الدعم في جهة واحدة في المملكة بل إن الدعم مقدم لكافة أنحاء المملكة, وقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور التي يجب مراعاتها قبل البدء في التسجيل. وخلال هذا المقال سيتم تناول تفاصيل تمديد التسجيل في الضمان الاجتماعي في السطور القليلة القادمة.

تمديد التسجيل في الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في وقت سابق عن البدء في تلقي طلبات التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور, وقد قامت الوزارة بتعديل تاريخ آخر توقيت لتلقي طلبات التسجيل في البرنامج ليكون يوم 05 / 04 / 1444 هـ الموافق 30 / 10 / 2022 م. في إشارة إلي استمرار وحرص الوزارة علي تلقي أكبر عدد ممكن من الطلبات وإعطاء فرصة أكبر للراغبين في التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور.

موقف معاشات الضمان الاجتماعي الحالية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن معاشات الضمان الاجتماعي الحالية لن تتوقف خلال فترة تقديم الطلبات الجديدة وهي مستمرة دون أن تتأثر سواء بزيادة أو نقصان. وقد أكدت الوزارة ضرورة القيام بتسجيل المعلومات والبيانات الصحية للراغبين في التقديم للحصول علي معاش ضمان اجتماعي مطور وذلك حتي لا يتعرض صاحب الطلب للمساءلة القانونية حيث سيتم فحص جميع الطلبات بدقة عالية حتي تضمن الوزارة وصول الدعم لمستحقيه.

وتسعي الحكومة السعودية جاهدة لتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً وذلك في إطار تنفيذ توجيهات جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين. فلم يكن هذا هو الدعم الوحيد المقدم من الوزارة ولكن هناك العديد من الطرق المعاونة, فعلي سبيل المثال لا الحصر فيقوم الديوان الملكي بتلقي طلبات المساعدات المالية العاجلة في أقصر وقت ممكن وسط الشروط والضوابط أيضاً التي تضمن وصور الدعم لمستحقيه.