نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة احسان زكاة الفطر ehsan رابط تسجيل دخول موقع احسان لإخراج الزكاة 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستقبل منصة احسان زكاة الفطر ehsan ممن يرغبون في توكيل إحسان لإخراج الزكاة، حيث تتيح المنصة إمكانية التبرع من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها بخطوات يسيرة تبدأ باختيار وتحديد منطقة أو مكان توزيع الزكاة الذي ترغب به، ثم تحديد عدد الأفراد، وسيظهر المبلغ الإجمالي بجانب عدد الأفراد، وقد تم الإعلان من جانب إحسان عن إغلاق باب توكيل المنصة في إخراج الزكاة خارج المملكة العربية السعودية وفي مدينة تبوك، ومن خلال ثقفني يمكن الحصول على رابط التسجيل في منصة احسان لتوكيلها في إخراج زكاة الفطر هذا العام.

منصة احسان زكاة الفطر ehsan

تعتبر زكاة الفطر واجبة على كل مسلم يمتلك قوت نفسه وأسرته أو من تلزمه نفقته يوم العيد وليلته، إلى جانب تلبية حاجته الأساسية، فزكاة الفطر فرض على كل مسلم والأصل فيها إخراج الزكاة قبل صلاة عيد الفطر المبارك، كما يجوز إخراجها على مدار شهر رمضان المبارك أي من بدايته، كما يجوز أيضاً التوكيل في إخراج الزكاة.

كما يجوز توكيل المؤسسات الزكوية مثل منصة إحسان في إخراج زكاة الفطر بدلاً عنك من خلال الدخول إلى المنصة واتباع الخطوات الموضحة لإخراجها، وقد تم إنشاء هذه المنصة بأمر سامي لتعظيم أثر المشاريع والخدمات التنموية واستدامتها، حيث تقدم إحسان حلولاً تقنية متقدمة بالشراكة مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

والهدف من إنشاء منصة إحسان للعمل الخير هو تعزيز دور المملكة العربية السعودية في الأعمال التنموية والخيرية ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي، إلى جانب تعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني لأفراد المجتمع الواحد، وتتميز المنصة بأنها في متناول يد الجميع لتسهيل عملية التبرع في أي وقت ومن أي مكان، ويمكن الحصول على رابط المنصة من خلال التالي:

رابط تسجيل منصة احسان زكاة الفطر ehsan الرسمي (ehsan.sa).

منصة إحسان 1443

تتيح إحسان عدداً كبيراً من المجالات التي يمكن التبرع بها، فهي تغطي العديد من جوانب العمل الخيري باتباع أعلى معايير الشفافية في الممارسات المالية والإدارية، كما تعتني بالمتبرعين عن طريق تزويدهم بتقارير من شأنها عكس أثار التبرعات التي تمت من جانبهم، كما تتيح خيارات متعددة لتسريع عملية التبرع.