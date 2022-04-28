نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدة وصول الحوالة الدولية بالراجحي ورسوم التحويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحوالة الدولية بمصرف الراجحي، حيث يبحث عدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية عن مدة وصول الحوالة الدولية في مصرف الراجحي السعودي، حيث يعد مصرف الراجحي أحد أكبر وأهم المصارف في المملكة العربية السعودية، الذي يعمل علي تقديم جميع الخدمات المصرفية والخدمات المالية المرتبطة بالعملاء التابعين لديه في أسرع وقت ممكن وبخطوات دقيقة، إضافة إلى ذلك بأن المصرف يهتم بتوفير الخدمات المصرفية الخاصة به بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن بين الخدمات التي يوفرها مصرف الراجحي خدمة الحوالات الدولية التي يبحث البعض عن مدة وصولها، وسوف نوضح لكم مدة وصول الحوالة الدولية بالراجحي.

الحوالة الدولية بمصرف الراجحي

تصل المدة الخاصة بوصول الحوالة الدولية بجميع فروع مصرف الراجحي من 48 ساعة حتي 72 ساعة كحد أقصى من بداية الوقت الخاص بإرسال الحوالة، حيث يتم استخدام الكثير من الطرق الإلكترونية التي تخص تحويل الأموال والتي ليس من أفضلها التحويل البنكي، حيث يلجأ العديد من الأفراد إلى التحويل المباشر الذي يتم بشكل فوري ولكنه يتم بعد دفع رسوم مالية عالية تصل إلى دفع مبلغ 25 ريال سعودي، ولكن بواسطة مصرف الراجحي واستخدام خدمة الحوالة الدولية فتصل رسوم التحويل إلى مبلغ 5 ريال سعودي فقط لا غير.

شروط إرسال الحوالة الدولية بمصرف الراجحي

يتم الموافقة إرسال الحوالة الدولية بمصرف الراجحي وفق بعض الشروط التي يجب توافرها من أجل الاستفادة من خدمة التحويل الدولي، ومن ضمنها ما يلي:

يجب أن يكون هناك تطابق بين توقيع العميل الخاص بإرسال الحوالة وبين توقيع صاحب الحساب.

يتطلب الأمر إرفاق البطاقة المدنية أو صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو صورة من الإقامة، علي أن تكون سارية الصلاحية.

يجب أن يتم استلام مبلغ الحوالة الدولية بنفس العملة التي يتم التحويل بها.

يتوفر تحويل العملة من خلال سعر الصرف بنفس اليوم والتاريخ الخاص بالاستلام.

يجب أن يكون لدي العميل حساب نشط في بنك الراجحي.

رقم خدمة عملاء مصرف الراجحي

يتوفر الرقم المجاني لمصرف الراجحي الذي من خلاله يمكن التواصل مع فريق خدمة العملاء، علي أن يتم التواصل مع خدمة العملاء بواسطة الرقم التالي 920003344 خلال مواعيد العمل الرسمية الخاصة بالمصرف.