رابط التسجيل بمنصة فرجت عبر أبشر 1443بالخطوات وأهم الشروط

رابط التسجيل بمنصة فرجت، الكثير من المبادرات وبرامج المساعدات المقدمة في المملكة العربية السعودية لرعاية المواطنين خاصة الفئات الأشد احتياجاً ومنها برنامج حساب المواطن أو الضمان الاجتماعي الذي يخدم الكثيرين من أبناء المملكة أو مكرمة الملك سلمان التي تعد منحة مالية يوفرها خادم الحرمين الشريفين للفقراء والمحتاجين ومحدودي الدخل من المستفيدين بمعاش الضمان الاجتماعي حيث تصرف المكرمة في شهر رمضان من كل عام وغيرهما الكثير من برامج ومنصات الدعم الكثيرة ومن هذا المقال سنقدم لكم أحد أهم منصات الدعم في المملكة وهي منصة فرجت فما هي شروطها وكيفية التسجيل.

منصة فرجت 1443

هي مبادرة من المبادرات الكثيرة التي تبنها وأطلقتها حكومة المملكة العربية السعودية بموافقة خادم الحرمين الشريفين والتي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين ومساعدتهم على توفير احتياجاتهم وجاء الهدف من إطلاق تلك المنصة هو مد يد العون للمواطنين الصادر بضدهم أحكام بسب التعثر في سداد الديون فيمكن لأي شخص عبر المنصة التبرع وسداد الديون على احد المسجونين بسبب حكم تعثر سداد بحقه وتعد تلك التجربة واحدة من مبادرات الدعم والتكافل بين أبناء المجتمع من خلال تقديم المساعدة فيما بينهم.

رابط التسجيل بالمنصة عبر أبشر للمتعثرين والمساهمين في سداد الديون

يمكن للمتعثر والمتبرع التسجيل بالمنصة وذلك عبر الدخول إلى منصة ابشر فبعد ان يقوم المتعثر بالتسجيل وتوضيح قيمة مبلغ التعثر وإدخال معلوماته الشخصية يقوم المتبرع بالدخول والإطلاع على حالات التعثر الموجودة واختيار احدهم بسداد قيمة الدين كاملة أو جزء منها.

خطوات التسجيل للمتعثرين

يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر.

الضغط على أبشر أفراد.

كتابة الاسم وكلمة المرور وتسجيل الدخول.

من القائمة الرئيسية قم بالضغط على الخدمات الإلكترونية.

قم بالضغط على خيار فرجت.

تحديد ما إذا كان المتقدم متعثر أو متبرع.

تسجيل جميع البيانات المطلوبة.

الضغط على زر التقديم.

وإذا كنت ترغب بالتسجيل كمساهم لسداد احد الديون فبعد تسجيل الدخول إلى منصة ابشر قم باختيار خدمة فرجت ثم اضغط على سداد وبعد الإطلاع على حالات التعثر قم بتحديد من ترغب في السداد عنه وقيمة المبلغ ثم أدخل البيانات المطلوبة ثم اختار سداد.

شروط التسجيل بالمنصة