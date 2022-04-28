نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آيفون ١٣ برو stc الخطوات وشروط الحصول عليه في المقال التالي
آيفون ١٣ برو stc تم توفيره من قبل الشركة تلبية لرغبات عملائها حيث تسعي الشركة على توفير أفضل الجوالات الحديثة لعملائها والتي يمكنهم الحصول عليها سواء بالتقسيط من خلال تقسيط جوالات stc ايفون 13 برو أو شراء الجوال بسعر الكاش، هذا إضافة إلى طرح الشركة تقسيط جوالات بدون فوائد ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة تقسيط آيفون ١٣ برو stc.
آيفون ١٣ برو stc
يمكن الاستفادة من آيفون ١٣ برو stc عن طريق الشركة عن طريق اشتراك العميل في برامج التقسيط المتميزة التي تم طرحها من قبل الشركة والتي تبدأ من برنامج 25 والذي يتم عن طريق توقيع عقد مع الشركة بناء على رغبة العميل بمدة تبدأ من سنة وحتى سنتين، وحتى برنامج 250 والذي يتاح فقط لعملاء الشركة المؤهلين وأيضًا عن طريق الالتزام بعقد بمدد مختلفة.
شروط تقسيط الجوالات من Stc
أوضحت الشركة عن وضع عدد من الشروط الأساسية للاستفادة من تقسيط الجوالات عبر برامج التقسيط المختلفة على باقات مفوتر وهي:
- يقتصر الاستفادة من برنامج 150 على العملاء المشتركين بباقات 3، 4.
- برنامج أقساط 200 يقتصر الاستفادة منه على عملاء باقات 4، أما برنامج 250 فلا يتاح إلا لمشتركي باقة 4 المؤهلين.
- إذا كان الجهاز المراد الحصول عليه لا تغطي قيمته الشريحة المشترك بها العميل يتوجب عليه دفع فرق السعر كدفعة مقدمة.
- لا يحق للعميل الانتقال إلى باقة أقل في حالة حصوله على جهاز بالتقسيط ولكن يمكنه الانتقال إلى باقة أعلي.
- إذا رغب العميل في إلغاء الباقة يتوجب عليه أولًا سداد المتبقي من قيمة الجهاز وكذلك أي ضرائب أو رسوم يتم فرضها من قبل الشركة.
- التزام العميل بسداد الفواتير في الميعاد المحدد لها إحدى أهم الشروط لحصوله على جوال بالتقسيط.
خطوات شراء ايفون 13 برو stc
- التوجه لصفحة شركة الاتصالات السعودية.
- تسجيل معلومات دخول العميل.
- اختيار برنامج التقسيط الأنسب لإمكانيات العميل، وبعدها يتم توجيهك لاختيار الجوال الذي ترغب به.
- تحديد إمكانيات الجوال المناسبة.
- إتباع الخطوات لحين الانتهاء من حجز الجوال.
- انتظار مراجعة الشركة للطلب المقدم من العميل وبعد الموافقة يتم إعلامه بموعد ومقر استلام الجوال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر آيفون ١٣ برو stc الخطوات وشروط الحصول عليه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.