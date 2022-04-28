آيفون ١٣ برو stc الخطوات وشروط الحصول عليه

آيفون ١٣ برو stc تم توفيره من قبل الشركة تلبية لرغبات عملائها حيث تسعي الشركة على توفير أفضل الجوالات الحديثة لعملائها والتي يمكنهم الحصول عليها سواء بالتقسيط من خلال تقسيط جوالات stc ايفون 13 برو أو شراء الجوال بسعر الكاش، هذا إضافة إلى طرح الشركة تقسيط جوالات بدون فوائد ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة تقسيط آيفون ١٣ برو stc.

آيفون ١٣ برو stc

يمكن الاستفادة من آيفون ١٣ برو stc عن طريق الشركة عن طريق اشتراك العميل في برامج التقسيط المتميزة التي تم طرحها من قبل الشركة والتي تبدأ من برنامج 25 والذي يتم عن طريق توقيع عقد مع الشركة بناء على رغبة العميل بمدة تبدأ من سنة وحتى سنتين، وحتى برنامج 250 والذي يتاح فقط لعملاء الشركة المؤهلين وأيضًا عن طريق الالتزام بعقد بمدد مختلفة.

شروط تقسيط الجوالات من Stc

أوضحت الشركة عن وضع عدد من الشروط الأساسية للاستفادة من تقسيط الجوالات عبر برامج التقسيط المختلفة على باقات مفوتر وهي:

يقتصر الاستفادة من برنامج 150 على العملاء المشتركين بباقات 3، 4.

برنامج أقساط 200 يقتصر الاستفادة منه على عملاء باقات 4، أما برنامج 250 فلا يتاح إلا لمشتركي باقة 4 المؤهلين.

إذا كان الجهاز المراد الحصول عليه لا تغطي قيمته الشريحة المشترك بها العميل يتوجب عليه دفع فرق السعر كدفعة مقدمة.

لا يحق للعميل الانتقال إلى باقة أقل في حالة حصوله على جهاز بالتقسيط ولكن يمكنه الانتقال إلى باقة أعلي.

إذا رغب العميل في إلغاء الباقة يتوجب عليه أولًا سداد المتبقي من قيمة الجهاز وكذلك أي ضرائب أو رسوم يتم فرضها من قبل الشركة.

التزام العميل بسداد الفواتير في الميعاد المحدد لها إحدى أهم الشروط لحصوله على جوال بالتقسيط.

خطوات شراء ايفون 13 برو stc