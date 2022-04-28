نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اول قسط بعد العيد تمويل 100 الف ريال سعودي بدون كفيل وبدون راتب شهري 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد مميزات التمويل الذي تقدمه شركة التيسير للأشخاص فرصة كبيرة من أجل تمويل الأفراد وتوفير مبلغ قد يبلغ مترو ألف ريال سعودي وسداد على اطول فترة ممكنة، حيث تقدم “التيسير للتمويل” هذه الأموال من أجل تمويل مشاريع الأفراد، وذلك بدون ضمانات أو إجراءات معقدة، مما جعل السعوديين من كافة أنحاء المملكة يبحثون عن شروط التمويل الشخصي لدى شركة تيسير للتمويل حيث وضعت الشركة بعض الشروط البسيطة للغاية من أجل أن يستطيع الأشخاص الحصول على التمويل.

التمويل الشخصي لدى شركة تيسير للتمويل

تعد شركة التيسير للتمويل من أهم المؤسسات في المملكة التي تقوم بإعطاء المواطنين تمويل شخصى فورى، بإجراءات بسيطة وغير معقدة مثل الاقتراض، حيث يصل ميل التمويل إلى 100000 الف ريال سعودي، كما يمكن سداده على مدار 60 شهر وهى تعد ميزة كبيرة حيث أن هذه من أطول فترات السداد، ومن المميزات الرائعة للتمويل المقدم من شركة التيسير انها لا تشترط تحويل المرتب، الأمر الذي شجع عدد كبير من المحتاجين للتمويل الاتجاه نحو الاعتماد على الشركة لتمولهم، ويحب للحصول على التمويل المقدم من الشركة أن يتوفر فيه عدة شروط سوف نوصحها فيما يلي:

شروط التمويل الشخصي لدى شركة تيسير للتمويل

تعد توفر الشروط في الشخص المحتاج للتمويل هى أهم الإجراءات التي يجب توفرها من أجل قبول طلب التمويل حيث أن الشركة لم تقوم بوضع إجراءات افتراضية صعبة كالبنوك إنما وضعت أربعة شروط أساسية من أجل الموافقة على التمويل:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية للحصول على التمويل ولا يقل عمرة عن 21 عام عند طلب التمويل.

يجب ألا يكون قد قضى مدة 6 أشهر في الوظيفة على الأقل كما يجب ألا يقل راتبة الشهري عن 5 آلاف ريال سعودي.

رابط الحصول على التمويل الشخصي من شركة التيسير

وقد خصصت الشركة رابط من أجل التسجيل عليه للحصول على التمويل، فكل ما عليك في حالة أن كانت تنطبق شروط للتمويل الشخصي عليك أن تقوم بالدخول على رابط شركة التيسير للتمويل ثم تقوم بتعبئة النموذج المرفق على الموقع وكتابة كافة البيانات المطلوبة للحصول على التمويل بكل سهولة وبدون عناء أون لاين في اسرع وقت ممكن مع الاستفادة بأفضل المميزات كعدم تحويل الراتب وأطول فترة .