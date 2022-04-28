التسجيل في حملات الراجحي ورقم التواصل المجاني

التسجيل في حملات الراجحي، حيث تعمل شركة الراجحي في المملكة العربية السعودية علي توفير آليات من خلالها يتم السماح لجميع المواطنين الغير قادرين على أداء فريضة الحج، نتيجة عدم قدرتهم المالية علي زيارة بيت الله الحرام، لكن يوجد بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في أي متقدم وعدد من المعايير التي تساعد الأفراد والأشخاص في التقديم لحملات الراجحي المتواجدة في جميع مدن المملكة، حيث يتم التسجيل في حملات الراجحي بطريقة إلكترونية سريعة من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بها، وسوف نوضح لكم شروط التسجيل في برنامج الراجحي وتوفير رابط التسجيل في حملات الراجحي.

شروط التسجيل في حملات الراجحي

يتم التسجيل في حملات الراجحي المجانية وفق مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في جميع المتقدمين للحملة، ومن هذه الشروط ما يلي:

يشترط أن يكون المتقدم للحملة من الأفراد الذين لم يسبق له أداء الحج من قبل.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون لدي الشخص الراغب في التقديم سواء من الرجال أو النساء الاستطاعة الجسدية للحج، لذلك يجب توافر شرط عدم الإعاقة الجسدية.

يجب أن يكون الشخص ذو سلوك حسن وذات سيرة جيدة.

يحب أن يكون الشخص غير قادر علي توفير نفقات الحج.

أن يتم السفر من خلال الباص الخاصة بالحملة فقط.

ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عام وفيما يخص المرافق لا يقل عن 18 عام.

تسجيل النموذج الخاصة بالتقديم وإحضار صورة من دفتر العائلة.

طريقة التقديم في حملات الراجحي

يستطيع جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية التسجيل في حملات الراجحي من خلال اتباع بعض الخطوات التي تتم علي النحو التالي:

الدخول إلى منصة التسجيل التالية/ الراجحي الخيرية.

الضغط علي الدخول لبرنامج زيارة الحج.

النقر علي التسجيل في البرنامج.

الموافقة على جميع الأحكام والشروط التي تخص التسجيل.

تسجيل جميع البيانات المطلوبة من جانب المنصة بشكل دقيق.

يجب أن يتم إدخال رمز التحقق المرئي في المكان المخصص لذلك والذي يظهر عند التسجيل.

سوف تقوم الشركة بإرسال رمز شخصي من أجل التحقق من تسجيل المستفيد ويتم ذلك بواسطة رقم الجوال الذي يتم تسجيله، والذي يجب كتابته لتفعيل التسجيل.

الرقم الموحد للراجحي

يمكن التواصل مع حملات الراجحي من خلال الرقم المجاني الموحد التالي 920027768 أو التواصل من خلال رقم الفاكس التالي 920027768.