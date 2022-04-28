تبرع بالرسائل النصية منصة ehsan.sa منصة إحسان الخيرية التي تستقبل تبرعات أهل الخير من مقدمي أموال الزكاة والصدقات في شهر رمضان الكريم، حيث يكون مع اقتراب عيد الفطر يرتفع البحث على التبرع على المنصة قبل أن ينتهي الوقت، ويكون إرسال الرسالة النصية هو اسرع الطرق للتبرع عبر المنصة، كما قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإطلاق منصة تبرع أيضا لاستقبال الأموال.

تبرع بالرسائل النصية منصة ehsan.sa (إحسان – تبرع) سجل طلب مساعدة زكاة الفطر 1443

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالأعمال الكبيرة طوال العام، حيث تقوم بتقديم الخدمات لفئات المحتاجين من الشعب السعودي وخاصة في شهر رمضان الكريم، وبرعاة مباشرة من خادم الحرين الشريفين الذي أطلق التبرع لمنصة إحسان بإيداع 500 مليون ريال في المنصة كبداية لمساعدة المحتاجين، لسداد الديون عن المديونين والغارمين وسداد أموال الإيجار المتأخرة والكهرباء وغيرها، وتعمل المنصة بطاقتها القصوى في شهر رمضان واستقبلت حتى اليوم ما يتجاوز 2 مليار ريال سعودي.

إيداع أموال الزكاة عبر منصة إحسان

تعتبر تلك المنصة رمضانية بامتياز حيث يتم فيها تقديم الدعم غير المنقطع من أصحاب الخير للمحتاجين، وتعمل برعاية مباشرة من الوزارة التي تقوم بتوزيع المال المقدم على المحتاجين، وقد أطلقت الوزارة منذ أيام قليلة منصة تبرع أيضا لاستقبال أموال الزكاة وإعادة توجيهها إلى المحتاجين من الفئات المستحقة لها وفئات مستفيدي الضمان.

كيفية التبرع عبر منصة إحسان التبرع عبر منصة تبرع يتم تسجيل الدخول على منصة إحسان الإنسانية. يقوم المستخدم باختيار طريقة التبرع “التبرع بالرسائل النصية”. كما يتم الاختيار بين ايقونات التبرع المختلفة، ومن الممكن اختيار التبرع السريع. يقوم باختيار طريقة الدفع باتباع الخطوات. من الممكن الاتصال على رقم المنصة للاستعلام 8001247000. يتم تسجيل الدخول على منصة تبرع الخيرية. من الممكن أن يتبرع ويقوم باختيار التبرع من خارج المملكة، عبر اختيار ايقونة التسجيل وتحديد الناق والجمعية. كما يمكن استعراض سبل الزكاة واختيار أحد منها ثم تحديد منظومة الدعم.

كيفية التبرع بالرسائل النصية منصة ehsan.sa

بإرسالك للرقم 40 الى 5005 سيتم التبرع بـ 40 ريال لمرة واحدة.

بإرسالك للرقم 50 الى 5005 سيتم التبرع بـ 50 ريال لمرة واحدة.

بإرسالك للرقم 100 الى 5005 سيتم التبرع بـ 100 ريال لمرة واحدة .

كيف استفاد من تبرعات منصة إحسان