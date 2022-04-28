رابط نتائج قبول الأفواج الأمنية 1443 وكالة شؤون الأفواج الأمنية نتائج القبول النهائي jobs.sa

رابط نتائج قبول الأفواج الأمنية 1443، من أهم كلمات البحث بالمملكة العربية السعودية خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان وكالة شؤون الأفواج الأمنية عن نتائج القبول النهائي، للمتقدمين على الخدمة العسكرية على رتبة “رقيب، وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي”، على أن يتم الالتزام بعدة تعليمات خلال الحضور للدورة التدريبية للمقبولين، بالإضافة لإحضار المستندات المطلوبة لإنهاء الإجراءات، ونحن من خلال موقعنا ثقفني حرصنا على متابعة الخبر وتقديم التفاصيل، ضمن التغطيات التي يقدمها الموقع للعديد من الأخبار والموضوعات التي تهم المواطن بمختلف الدول فتابعونا.

رابط نتائج قبول الأفواج الأمنية 1443

الدخول على الموقع الإلكتروني “jobs.sa“.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على تسجيل دخول.

تسجيل بيانات المتقدم ورقم الطلب الذي تم التسجيل به.

اختيار نتائج القبول للأفواج الأمنية.

الضغط على عرض النتيجة.

المستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات القبول

إحضار أصل الهوية الوطنية سارية المفعول + 4 صور منها. عدد 4 صور شخصية مقاس 4×3 بخلفية بيضاء مكشوف الرأس محلق بالزي المخصص للدورة التدريبية. كتابة الاسم كامل ورقم السجل المدني خلف كل صورة من الصور الشخصية. تقديم آبيان لحساب بنكي مفعل وحديث. إحضار نموذج إثبات العنوان الوطني. تسجيل رقم جوال أحد الأقارب للتواصل معه في حالة الحاجة إليه. الحضور بالأدوات الشخصية “دفتر 100 ورقة، 2 قلم جاف أزرق، ملف علاقي أخضر اللون”. جميع الأغراض توضع في شنطة فقرة 10. الحضور لمعهد قوات الأمن وحماية المنشآت المنطقة الشرقية، في تمام الساعة 7 صباحاً بتقويم أم القري يوم الأحد الموافق 7 شوال 1443. في حالة إصابة المقبول بفيروس كورونا يتم التواصل مع وكالة شؤون الأفواج الأمنية، بنتيجة التحاليل لتحديد موعد أخر للدورة التدريبية.

تعليمات حضور الدورة التدريبية

الالتزام بكافة الإجراءات والبروتوكول المعتمد من وزارة الصحة لمنع انتشار فيروس كورونا.

ممنوع الحضور بأدوية خلال فترة التدريب وفي حالة الضرورة يتم الإفصاح عن ذلك.

يمنع الحضور بالملابس المدنية.

ممنوع إحضار أي من أجهزة الاتصال والتصوير والأجهزة الذكية.

من الممنوعات التدخين بجميع أنواعه.

لا يتم الحضور بسيارة الطالب الخاصة ويمنع الركن بجوار سور المعهد ويتحمل الطالب مسئولية حدوث ذلك.

مدة الدورة التدريبية 3 أشهر بدون خروج أو زيارة.

لا يسمح بالدخول لمن لم يكتمل جرعات التحصين، ويستثني من ذلك الفئات المحددة بتطبيق توكلنا.

وكالة شؤون الأفواج الأمنية

هو أحد أهم القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، وتهتم بمحاربة حروب العصابات والمناطق الحدودية والجبلية، وتساند القوات العسكرية لحفظ الأمن، ولها صلاحية القبض والضبط والتفتيش والمطاردة وإطلاق النار وفق النظام العسكري.