نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية للضباط ورابط التقديم في المقال التالي
الحلم الذي يرواض كل طالب سعودي بعد انتهاء مرحلة الثانوية، هي القبول بكلية الملك فهد الحكومية التي من المتعارف عليه لدى الجميع أنها تتبع وزارة الداخلية السعودية، فعند التخرج منها يوفر لك عمل عملاً مناسباً، إعطاء مكانة عالية ذات شأن في المجتمع السعودي، ويمنحك التخرج منها،العمل بالقطاعات المهمة والمؤسسات المميزة في الدولة السعودية، لأن الكلية تقدم كافة سبل التي تعمل على تأهيل افضل للمتخرجين منها، فيتم إمداد الطلاب بكل العلوم العسكرية التي تتطابق مع أفضل دول العالم في مجال العلوم العسكرية، مع تعليم الطلاب كافة القوانين السعودية بالتفصيل للعمل بها بعد التخرج،كذلك تعمل الكلية على تطبيق التدريبات التي تتناسب مع الطلاب الدارسين في الكلية، من خلال السطور التالية نقدم لكم خطوات طلب التسجيل في كلية الملك فهد، مع توضيح كافة شروط القبول.
شروط ومواصفات يجب توافرها في طلبك للالتحاق بكلية فهد العسكرية
إذا كنت تريد تقدم طلب التحاق بكلية فهد فقد تم تحديد شروط ومواصفات، من اللازم توافرها في المتقدم. وقد جاءت على النحو التالي:
- الجنسية السعودية تأتي أولى الشروط، وأن تكون جنسيته متحققة في كلا والديه فلا يحق للتقديم لمن كان أحد والديه يحمل جنسية أخري.
- لا يقل عمر الطالب عن ثمانية عشر عاماً، وألا يزيد عمره عن سبعة عشرون عاماً.
- إرسال ورقة طبية تقر اجتيازك الاختبار الطبي الذي قمت به.
- كذلك يجب على المتقدم إرسالك شهادة طبية توضح وضعك من الناحية الصحية الحالية.
- استخراج شهادة من قبل وزارة الداخلية السعودية تشهد على عدم وجود قضايا مسجلة بالسجل السعودي الجنائي، سواء كانت قضايا منافية للشرف، أو وجود قضايا جنائية، أو مالية على المتقدم.
- إرسال شهادة أصلية ثبت حصولك على إتمامك الشهادة الثانوية السعودية، مع إرفاق الدرجات التي حصل عليها، في الثانوية السعودية.
كيفية تسجيل خطوات التسجيل الكلية العسكرية”كلية فهد”
- يتم التسجيل على رابط من خلال الموقع الإلكتروني الخاص، الذي تم الإعلان عنه من خلال الجهة الإدارية التي تخص الكلية.
- يقوم الطالب بالدخول على القائمة الخاصة بالتسجيل.
- يقوم الطالب بالنقر على، الخانة الإلكترونية، الخاصة بتسجيل الطلاب الجدد.
- يقوم الطالب بإدخال كافة البيانات المطلوب بالتسجيل.
- يجب على الطالب الالتزام بجميع القوانين التي تم رفعها على الموقع.
- بعد تأكيد طلب التسجيل تقوم المنصة لمراجعتها وإرسال الطلب.
- يتم التواصل مع الطالب وإبلاغه حول الموافقة على قبول طلبه.
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