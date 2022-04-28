100 ألف للسعودى والمقيم بدون كفيل ولا تحويل الراتب بإجراءات سريعة وسهلة

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100 ألف للسعودى والمقيم بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، تمويل شخصي بمبالغ مالية كبيرة تخدم جميع الاحتياجات والمتطلبات المالية لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية ، يعتبر هذا المنتج أحد المنتجات التمويلية التي يبحث عنها الكثير من الأفراد بالمملكة ، الراغبين في الاستفادة من سيولة نقدية بشروط سهلة وميسرة وبمتطلبات بسيطة وغير معقدة ، بالإضافة إلى سرعة إنهاء جميع إجراءات طلب المنتج.
100 ألف للسعودى والمقيم بدون كفيل ولا تحويل الراتب
تمويل شخصي فورى ونقدي بدون كفيل ولا ضامن وبدون تحويل الراتب ، يعتبر هذا التمويل أحد الحلول التمويلية الميسرة التي توفرها شركة كوارا للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا العرض التمويلي للمواطن السعودي والمواطن الوافد أيضاً إلي المملكة بجنسيات مختلفة داخل أراضي المملكة ، كما تتيح الشركة لجميع العملاء إمكانية سداد مبلغ التمويل من خلال خيارات للسداد عديدة ومتنوعة تتناسب مع الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب وتتلائم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى ، وتوفر شركة كوارا للتمويل أيضاً للعملاء العديد من المزايا الأخرى والتي يمكن الاستفادة منها عند التقدم بطلب التمويل الشخصي.
إمتيازات التمويل الشخصي المتاح لدي شركة كوارا للتمويل لقطاع الأفراد
- قامت شركة كوارا للتمويل بتصميم عرض التمويل الشخصي بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية .
- المواطن السعودي والمواطن الوافد أيضاً يمكنهم الاستفادة من عرض التمويل الشخصي من شركة كوارا للتمويل.
- التمويل الشخصي من شركة كوارا للتمويل متاح بدون كفيل ولا ضامن.
- الشخص المتقدم بالطلب يمكنه الاستفادة من هذا المنتج بدون الحاجة إلى تحويل راتبه الشهري إلي الشركة.
- وفرت شركة كوارا للتمويل خيارات للسداد عديدة ومتنوعة يمكن الاستفادة منها في سداد مبلغ قرض شركة كوارا للتمويل.
- يمكن للعميل تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة حتي 60 شهر.
- موافقة سريعة وفورية من الشركة علي طلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب.
- إجراءات سريعة وسهلة لجميع العملاء للاستفادة من قرض شركة كوارا للتمويل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب.
- موظفي جميع القطاعات داخل المملكة العربية السعودية يمكنهم الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة كوارا للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة.
المتطلبات الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي من شركة كوارا للتمويل
- من المتطلبات الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة كوارا للتمويل ، أن يقوم الشخص المتقدم بالطلب بتعبئة نموذج طلب التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة ، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة كوارا للتمويل في المملكة العربية السعودية.
- تقديم الهوية الوطنية للعميل السعودي أو هوية العميل المقيم ، ويشترط أن تكون سارية المفعول.
- إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من موظفي القطاع الحكومي ، يجب تقديم خطاب تعريف بالراتب الشهرى بمدة لا تزيد عن 90 يوم.
- أما إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من موظفي القطاع الخاص أو من المواطنين المقيمين ، يشترط تقديم خطاب تعريف بالراتب بمدة لا تزيد عن 30 يوم.
- يلزم لاستكمال الطلب إرفاق طلب التمويل الشخصي بكشف حساب بنكي يوضح رواتب أخر 3 أشهر.
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