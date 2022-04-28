نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور اهم الشروط وكيفيه تحديث البيانات والتسجيل في المقال التالي

الضمان الاجتماعي المطور اهم الشروط التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكيفيه تحديث البيانات والتسجيل بشكل إلكتروني من اجل الحصول علي الدعم لمن يستحق من الأسر محدوده الدخل والفقيرة لتلبيه احتياجاتهم الأساسية ومساعدتهم علي الإنتاج. الشروط المطلوبة للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور لابد من أن يكون الشخص المستفيد حاملا للجنسيه السعودية ومقيم بشكل دائم في السعودية.

توفير ما يثبت من مستندات بعدم امتلاك أي من أراضي أو عقارات أو أصول بقيمه كبيره وعدم الإقامة في مراكز الإيواء.

الراتب الشهري أو الدخل لابد أن يقل عن راتب الدعم الخاص بالضمان.

الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف. خطوات الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي نبدأ بالدخول علي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ثم نقوم بالدخول على الاستعلام عن الضمان.

نقوم بادخل رقم السجل ورقم الضمان مع رقم التحقق ثم الضغط علي كلمه عرض. كيفيه تحديث البيانات الضمان الاجتماعي نبدأ بالدخول علي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ثم نقوم بالدخول على الملف الشخصي والدخول إلى البيانات.

نقوم بتحديث البيانات المطلوبة من البيانات الشخصية والدخل أو بيانات التواصل أو بيانات العنوان والحساب المالي.

ثم نقوم بالضغط على كلمه تحديث. خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور نبدأ بالدخول علي موقع وزاره الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ثم الضغط علي ثم الضغط علي الضمان الاجتماعي المطور.

نقوم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الضغط علي تسجيل الدخول.

يتم إرسال كلمه مرور علي الهاتف الخاص بك نقوم بإدخالهم ثم الضغط علي كلمه متابعه ثم الضغط علي الذهاب للملف الموحد.

نقوم بادخال البينات الشخصية المطلوبة من الاسم واسم الأب والجد والعائلة وتاريخ الميلاد ورقم الهوية ورقم الجول والبريد الإلكتروني الخاص.

يتم ادخال الحالة الاجتماعية وإذا كنت من مستفيدي الضمان أو من ذوي الإعاقة.

ثم نقوم بادخال رقم الحساب البنكي ثم الضغط علي التالي.

نقوم بادخال بيانات السكن من اسم الشارع والمدينة والحي وصندوق البريد وبيانات الدخل من مصدر الدخل ومبلغ الدخل الشهري وبرنامج الدعم ومصدر الدعم ومبلغ الدعم الشهري ثم الضغط علي التالي.

ثم يتم ادخال بيانات التعليم من المؤهل التعليمي والحالة الدراسية ثم اضغط على التالي.

لابد من التأكد من كافه البينات التي تم أدخالها والتأكد من صحتها ثم نقوم بتحديد البرنامج المراد التقديم عليه بالضغط على كلمه الذهاب لقائمة البرامج. عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المطور اهم الشروط وكيفيه تحديث البيانات والتسجيل

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الضمان الاجتماعي المطور اهم الشروط وكيفيه تحديث البيانات والتسجيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.