تقسيط ايفون 13 stc بالشروط والخطوات

تقسيط ايفون 13 stc من أكثر الخدمات تميزًا والذي يتم توفيره للعملاء تلبية لاحتياجاتهم حيث يبحث أعداد كبيرة من العملاء عن عروض stc للاجهزة الذكية أقساط وذلك لما تتيح الشركة لهم من خلال تلك العروض عدد كبيرة من الأجهزة الحديثة ومنها آيفون 13 برو Max stc وكذلك آيفون 13 برو stc إضافة إلى أن العملاء يتمتعون بتسهيلات ومزايا متعددة من الشركة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على كيفية تقسيط ايفون 13 stc.

تقسيط ايفون 13 stc

توفير الشركة إمكانية تقسيط ايفون 13 stc لكافة العملاء بأكثر من طريقة تناسبهم ومن أهم تلك الطرق إمكانية التقسيط عبر شركة كوارا لكافة أجهزة الجوال المتوفرة على الموقع الرسمي للشركة على أن ينطبق على العميل الشروط الأساسية التي تم وضعها من قبل كوارا.

شروط تقسيط جوالات stc من كوارا

وضعت الشركة عددًا من الشروط الواجب توافرها في العملاء لإتاحة الحصول على أجهزة بالتقسيط وهي:

إذا كان المتقدم إحدى العاملين بالجهات الحكومية من السعوديين ينبغي أن يتقاضى راتب بقيمة 8000 ريال حال كان سنة بين 21 إلى 24 وان يقضي فترة ثلاثة أشهر بجهة العمل.

أما إذا كان موظفًا حكوميًا ويتراوح سنة بين 25 إلى 60 عام فينبغي أن يكون راتبه 5000 ريال مع ثبات قضاء فترة الثلاثة أشهر.

بالنسبة للعاملين بالجهات الخاصة من السعوديين ضرورة قضاء فترة 6 أشهر بالوظيفة مع تقاضي راتب 8000 ريال بدءً من سن 21 عام وصولًا لسن 60 عام.

المقيم الراغب في التقسيط ينبغي عليه قضاء عام كامل بجهة العمل الخاصة أو الحكومية ويقبل طلب التقسيط الخاص به من سن 25 عام على أن يتقاضى 7000 ريال شهريًا.

يتوجب على العميل إحضار كشف بنكي عن آخر ثلاثة أشهر.

إحضار خطاب جهة العمل موضحًا به تاريخ التعين وقيمة الراتب الذي يتقاضاه العميل.

يدفع العميل نسبة 24% كهامش ربح عن كل عام.

خطوات تقسيط ايفون 13 stc