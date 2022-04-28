هل الضمان الاجتماعي يشمل العاطلين عن العمل 1443

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هل الضمان الاجتماعي يشمل العاطلين عن العمل، في إطار قرار المحكمة الدستورية العليا بأن العاطلين عن العمل لهم حق الحصول على معاش الضمان الاجتماعي، وذلك من أجل تأهيلهم ومساعدتهم على إيجاد وظائف مناسبة كما تدعم الأشخاص الغير قادرين عن العمل لظروفهم الصحية، الأمر الذي أثار الجدل حول حقيقة هذا القرار وهل الضمان الاجتماعي يشمل العاطلين عن العمل فعلا، حيث قامت وزارة الموارد البشرية بالمملكة بناء على قرار الدستورية العليا بتوفير معاش الضمان الاجتماعي وجعل العاطلين عن العمل من الفئات المستحقة لمعاش الضمان وذلك وفقاً لضبوابط شروط معينة، وسوف نوضح جميع الشروط الخاصة بحصول العاطل عن العمل على معاش الضمان.
هل الضمان الاجتماعي يشمل العاطلين عن العمل
بعد قرار المحكمة الذي يعطي حق للعاطلين عن العمل فى الحصول على معاش الضمان الاجتماعي، أصبح البحث متزايد عن الشروط الخاصة التي حددتها وزارة الموارد البشرية من أجل حصول العاطل عن العمل على معاش الضمان الاجتماعي، وتهدف الحكومة من توفير معاش شهري للمواطنين العاطلين عن العمل بغرض دعمهم وتوفير حياة كريمة لهم وخاصة في ظروف الحالات التي لا تسمح حالتهم الصحية بالعمل، كما توفر معاش شهري للشباب بدون عمل بحيث يستطيعون البحث العمل والتأهيل من لسد متطلبات سوق العمل، ويمكن لجميع السعوديين العاطلين عن العمل التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي من أجل الحصول على المعاش في حال توافر الشروط التي سوف نوضحها.
شروط حصول العاطلين عن العمل على معاش الضمان الاجتماعي
شروط الاستحقاق في الضمان المطور ، ووفقاً للضوابط الموضوعة من قبل وزارة الموارد البشرية أنه، يمكن للأشخاص العاطلين عن العمل الحصول على معاش الضمان من أجل توفير دخل شهري لهم، حيث يقوم الأشخاص بالتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال الرابط الرسمي للموقع وذلك في حالة توفر الشروط التالية:
- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
- و ألا يزيد عمر صاحب الطلب عن 35 عام.
- يجب ألا يكون مسجل و يحصل على إعانات أو مساعدات من اى مؤسسات في الدولة.
- يجب تقديم ما يثبت من الأوراق الرسمية حالة المتقدم وأنه عاطل عن العمل .
- في حالة الظروف المرضية يجب تقديم مستندات طبية تثبت الحالة الصحية وان مقدم الطلب لا يستطيع القيام بمهام وظيفته.
- ألا يكون الشخص سبق وقدم من قبل اوراق في نظام الضمان الاجتماعي.
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