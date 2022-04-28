نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتقسيط 20,000 للسعودي والمقيم وبدون كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة متاح الآن أسرع قرض شخصي بالسعودية بالتقسيط الميسر على 3 سنوات وكذلك متاح لكافة مختلف العملاء السعوديين وأيضاً المقيمين من شركة اليسر للتمويل حيث يمتاز التمويل الشخصي من شركة اليسر للتمويل بأنه تمويل شخصي فوري وأيضاً متوافق مع أحكام الدين الإسلامي بالمملكة العربية السعودية وهو ما سوف نتعرف عليه من خلال مقالنا اليوم بموقع ثقفني.

بالتقسيط 20,000 للسعودي والمقيم لدى شركة اليسر

بدون رسوم إدارية الآن يستطيع العميل السعودي وأيضاً المقيم الحصول على تمويل شخصي فوري حيث متاح للمواطن السعودي قيمة تمويل ربما يصل إلى 20,000 ريال سعودي بدون كفيل كما يستطيع المتقدم الغير سعودي الحصول على تمويل بقيمة 10,000 ريال سعودي بدون كفيل ولكن من أجل الحصول على تلك الموافقة لابد من توافر الشروط التي وضعتها شركة اليسر للتمويل وهي

لابد أن يكون سن المتقدم السعودي وأيضاً المقيم لا يقل عن 22 عام كما لا يتعدى 60 عام.

لابد أيضاً أن يكون طالب التمويل لديه راتب شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

كذلك لابد أن يكون العميل قضى فترة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر عند طلب التمويل.

مميزات التمويل الشخصي لدى شركة اليسر للتمويل

صممت شركة اليسر للتمويل منتجات تمويلية تنافسية للأفراد ومن بين تلك المنتجات التمويل الشخصي السريع المتاح للعملاء السعوديين وكذلك المقيمين والذى يتميز بالآتي

يمتاز التمويل الشخصي من شركة اليسر بأنه متوافق مع ضوابط الإسلام بالسعودية.

كذلك يمتاز تمويل شركة اليسر بأنه لا يشترط وجود كفيل.

المواطن السعودي طالب التمويل يستطيع الحصول على تمويل بقيمة مالية ربما تصل إلى 20,000 ريال سعودي بدون كفيل.

كما يستطيع المتقدم الغير سعودي الحصول على قرض بقيمة ربما تصل إلى 10,000 ريال سعودي بدون كفيل.

متاح أيضاً التمويل الشخصي من شركة اليسر بدون أى رسوم إدارية.

لا يحتاج أيضاً تمويل شركة اليسر للتمويل إلى أى أجور وكالة عند طلب التمويل.

كما يستطيع المتقدم من سداد قيمة التمويل على أقساط شهرية ميسرة لمدة زمنية تصل إلى 3 سنوات.

طلب التمويل الشخصي لدى شركة اليسر

يمكن طلب التمويل اونلاين من خلال الدخول على رابط التمويل الشخصي الفوري لدى شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية وملئ نموذج طلب الحصول على التمويل.