نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم حملة الراجحي للحج المجاني 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة زادت عمليات البحث الفترة الأخيرة نحو رقم حملة الراجحي للحج المجاني وهي تعتبر من أهم طرق التواصل مع فعالية حج الراجحي، وهي من أشهر وأهم فعاليات الحج في المملكة العربية السعودية، ويريد الكثير من الأشخاص الذين لا يستطيعون أداء فريضة الحج الاشتراك فيها، لذلك وعبر السطور التالية سوف نعرض لكم كافة التفاصيل نحو رقم حملة الراجحي للحج المجاني وخطوات التواصل.

حملة الراجحي المجانية للحج

حملة الراجحي للحج المجانية هي حملة خيرية لحجاج المملكة العربية السعودية على نفقة أبناء عبد العزيز صالح الراجحي رحمه الله عليه وتحت إشراف أبناؤه.

بالإضافة إلى ذلك أن الحملة من تنظيم الشيخ صالح بن عبد العزيز راج والشيخ عبد الله بن عبد العزيز راج والشيخ سليمان بن عبد العزيز والشيخ محمد بن عبد العزيز راج بدأت عام 1391 هـ كحركة لتقديم خدمة الحج للمسلمين، الذين لا يستطيعوا أن يؤدوا الفريضة بأعلى مستوى وبشكل كامل.

رقم حملة الراجحي للحج المجاني

توفر حملة الراجحي رقم المحدد لتسجيل حدث الحج المجاني، وهو للتحقق من معلومات الحدث والتسجيل كما يمكنك أيضًا التواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بحدث الراجحي للحج: [email protected]

طرق التواصل مع حملة الراجحي للحج المجانية

رقم الهاتف: 920027768.

بريد الكتروني: [email protected]

تواصل معنا عبر رسائل الموقع.

حساب حملة الراجحي على تويتر.

صفحة حملة الراجحي للحج على الفيسبوك.

التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443

الدخول لموقع حملة الراجحي للحج مباشرة.

انقر فوق تسجيل الدخول إلى الحج وأدخل رقم بطاقة الهوية ورقم الهاتف المحمول.

انقر فوق رمز تسجيل الدخول.

اضغط هنا للتسجيل في حملة الراجحي للحج.

حدد المنطقة التي ينتمي إليها مقدم الطلب.

أدخل البيانات المطلوبة بعناية في الحقول المتوفرة.

انقر فوق أيقونة إرسال.

سيتم النظر في الطلب وسيتم قبول الأشخاص المستوفين للشروط، وسيتم إرسال رسالة على الهاتف لإعلامهم بالقبول والقبول.

التسجيل في الحج عبر المسار الإلكتروني للحجاج

مدخل المسار الالكتروني لحجاج الداخل.

انقر فوق علامة التبويب الخدمات الإلكترونية وحدد قائمة حجز الخدمة.

حدد خدمة طلب الحجز.

إدخال عدد الحجاج والمدينة واختيار برنامج الحج الذي يناسب مقدم الطلب على المسار.

أدخل رقم هوية المسجل وتاريخ الميلاد.

أدخل المعلومات والتفاصيل المطلوبة.

انقر فوق طلب التسجيل.

شروط التسجيل في حملة الراجحي المجانية

حددت حملة الراجحي الخيرية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الراغبين في التسجيل للذهاب لأداء فريضة الحج، وهذه الشروط على النحو التالي:

شروط حملة الراجحي للحج للمواطنين

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مقيم في المملكة العربية السعودية.

وجود صورة من البطاقة العائلية في الخلف والأمام.

في حالة وجود رفيق يجب أن يكون هناك مستند يوضح درجة قرابة الحاج.

يجب أن يمتلك الحاج هاتفًا خلويًا حتى يتواصل معه بشكل جيد.

الحجز في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.

عجز المسجل المالي عن تغطية نفقات الحج.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة وأن لا يقل عمر المرافق عن 18 سنة.

لم أقم بالحج من قبل.

في حالة وجود محرم للمرأة يجب إبراز ما يثبت القرابة.

شروط حملة الراجحي للمقيمين

لا يمكن تسجيل مقدم الطلب في نظام العدالة الجنائية.

الحد الأدنى لراتب المتقدم 3000 ريال سعودي.

يجب أن يكون مقدم الطلب مقيمًا بشكل دائم في المملكة العربية السعودية ولم يخرج من المملكة العربية السعودية منذ عام واحد.

وجود شهادة طبية تؤكد خلوه من إعاقة تجعل من الصعب أداء مناسكه.

إقامة الفرد سارية.

يُسمح بمرافقة شخص واحد فقط.

هذا الشخص لم يؤد فريضة الحج أو العمرة.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في حملة الراجحي للحج

عدد 2 صور شخصية مقاس 4 * 6.

جواز سفر ساري المفعول مع إقامة سارية المفعول للمقيمين في المملكة.

تقرير طبي يوضح فصيلة الدم.

شهادة بالحالة الصحية تحتوي على التطعيمات التي تلقيتها ضد التهاب السحايا والإنفلونزا الموسمية.

إذن صاحب العمل الذي يعمل لديه الشخص.

عقد خدمة مصدق من وزارة الحج والعمرة.

موعد التسجيل في حملة الراجحي

يبدأ موعد التسجيل الرسمي لحج الراجحي من نهاية شهر شعبان من كل عام هجري، عند فتح الطلبات واستلام الطلبات وإرسال رسالة نصية إلى كل من يتم قبولها، كما يمكنك أيضًا استخدام الرقم الموحد للتحقق من تاريخ التسجيل.

رابط موقع حملة الحج المجاني

يمكن الدخول على موقع حملة الراجحي مباشرة للاشتراك في الحملة المجانية التي تنظمها مؤسسة الراجحي سنويا للأشخاص المؤهلين، أو يمكنك الاستفادة من الخدمات الأخرى التي تقدمها مؤسسة الراجحي.