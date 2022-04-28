الحرس الوطني كم سلم رواتب العسكريين الجديد 1443 والبدلات في المملكة والعلاوات كاملة

سلم رواتب العسكريين 1443 الجديد ويبحث العديد من الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سلم رواتب العسكر، وفي الفترة الماضية أعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية نتائج عمل الحرس الوطني الجديد، حيث تبدأ كل هيئة بعمل تحديث مستمر لقسم دخل العسكريين، ويشمل سلم دخل العسكريين الضباط بالبدلات والأفراد والجنود، ويتحدد الدخل العسكري عن طريق المؤهل وفترة سنوات الخبرة والرتبة، ونستعرض معكم من خلال موقعنا التفاصيل الكاملة حول سلم رواتب العسكريين حيث ينتظر العديد من الأشخاص إلى رؤية التفاصيل الكاملة حول الرواتب العسكر الجدد في المملكة العربية السعودية، وهو ما نوضحه للجميع الان.

سلم رواتب العسكريين 1443 الجديد

قرر ديوان الملك المشرف على قسم العسكريين والضباط في المملكة العربية السعودية تغيير دخل العسكريين، ويتم تحديد دخل كل عسكري عن طريق معرفة الخبرة والوظيفة والمؤهل وفترة الخبرة، ونستعرض معكم تفاصيل سلم رواتب العسكريين بالتفاصيل في المملكة عبر النقاط الهامة التالية.

سلم رواتب العسكر

يصل دخل العسكري إلى 3220 ريال سعودي.

يبلغ دخل الملتحقين حديثاً إلى غرف العمليات 1350 ريال سعودي.

وتصل نسبة دخل الدفاع المدني حوالي 25% من الدخل الأساسي.

دخل بدل جندي الاتصالات 350 ريال سعودي.

تكلفة العلاوة الفنية 950 ريال سعودي.

ثمن بدل سياقة 630 ريال سعودي.

دخل بدل إعاشة 500 ريال سعودي.

دخل بدل التأهب 950 ريال سعودي.

راتب بدل الخطورة 600 ريال سعودي.

راتب بدل النقل 500 ريال سعودي.

كم رواتب العسكريين في المملكة

يصل دخل الجندي من مبلغ 3220 ريال سعودي إلى 5040 ريال سعودي.

دخل الجندي من مبلغ 3395 ريال سعودي إلى 5425 ريال سعودي.

يبلغ دخل العريف من مبلغ 3765 ريال سعودي إلى 6215 ريال سعودي.

دخل وكيل رقيب من مبلغ 4455 ريال سعودي إلى 7395 ريال سعودي.

دخل رقيب من مبلغ 5260 ريال سعودي إلى مبلغ 8760 ريال سعودي.

دخل رقيب أول من مبلغ 6180 ريال سعودي إلى مبلغ 10380 ريال سعودي.

دخل رئيس رقباء من مبلغ 7215 ريال سعودي إلى 12255 ريال سعودي.

سلم رواتب الضباط 1443 في المملكة الان