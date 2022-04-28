نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجازة عيد الفطر للقطاعين الخاص والغير ربحي في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رسمياً موعد إجازة عيد الفطر المبارك للقطاعين الخاص والغير ربحي في السعودية، موضحة أن الإجازة ستكون أربعة أيام فقط ليتم تواصل العمل من بعدها، وسنوضح لكم التفاصيل في الأسطر القادمة.

إجازة عيد الفطر للقطاعين الخاص والغير ربحي

فمن خلال تغريده لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على حسابها الخاص على “توتير” أوضحت أن الإجازة تبدأ مع نهاية دوام يوم السبت الموافق 29 من رمضان 1443 والذي يوافق 30 من أبريل الجاري 2022، مضيفه أن الإجازة ستستمر أربعة أيام فقط.

المادة 24 من اللائحة التنفيذية لقانون العمل

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة تقيد صاحب العمل بما ورد في الفقرة الثانية من المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل في السعودية، والتقيد بفترة الإجازة واستمرار العمل بعد أربعة أيام للقطاعين الخاص والغير ربحي.

تنص الفقرة الثانية من المادة 24 من اللائحة التنفيذية لقانون العمل في السعودية، على أنه في حالة تداخل أيام الإجازات والمناسبات والأعياد على الراحة الأسبوعية، يتم تعويض أيام الراحة الأسبوعية للموظف أو العامل، وذلك قبل أيام الإجازات أو بعدها.

موعد العودة للعمل في السعودية للقطاعين الخاص والغير ربحي

فقد أوضحت وزارة الموارد البشرية موعد عودة واستمرار العمل في القطاعين الخاص والغير ربحي ليوافقه يوم الأحد الموافق الرابع من شهر مايو 2022، ويوافق الثالث من شهر شوال 1443 هجرياً.

مواعيد إجازة #عيد_الفطر_المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي. pic.twitter.com/9At62jbNtO — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) مواعيد إجازة #عيد_الفطر_المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي. pic.twitter.com/9At62jbNtO — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) April 19, 2022

موعد إجازة عيد الفطر المبارك للقطاع التعليمي في السعودية

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الماضية عن إجارة عيد الفطر المبارك للمدارس والجامعات، لتوضح وزارة التعليم أن موعد الإجازة سيوافق يوم 21 أبريل 2022 الموافق 20 رمضان 1443، مع نهاية دوام يوم الخميس، وذلك وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبد العزيز”، وسوف تستمر حتى يوم 8 مايو 2022 الموافق 7 شوال 1443

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم كل ما هو متعلق بإجازة عيد الفطر المبارك وموعد الإجازة للقطاع الحكومي والخاص، بالإضافة إلى إجازة القطاع التعليمي في السعودية، نتمنى أن نكون قد أفدناكم وفي انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم التي نرحب بها دائما، وكل عام وكل الأمة الإسلامية بخير..