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مع إقتراب عيد الفطر المبارك تبحث العديد من السيدات عن طرق عمل حلويات العيد وخاصة البسكويت الذي يفضله الجميع وخاصة الأطفال والبسكويت مغذي جدا لهم والذي يمكنك تقديمه لهم مع كوب شاي بالحليب في الصباح، واليوم سوف نقدم لكي طريقة عمل بسكويت العيد الهش بدون ماكينة بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة. طريقة عمل بسكويت العيد الهش المكونات كيلو من الدقيق الأبيض الفاخر.

نصف كيلو من الزبدة الباردة.

3 أكواب من السكر الأبيض البودر.

4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من الحليب بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من النشادر.

ملعقة صغيرة من ريحة البرتقال. طريقة تحضير بسكويت العيد الهش نقوم بإحضار وعاء نضع فيه الدقيق ونضيف عليه البيكنج بودر ونقلبهم جيدا. نحضر العجان الكهربائي ونركب به ذراع الخفق ونضع فيه الزبدة والسكر البودر. نشغل العجان على سرعة منخفضة ونقوم بتزويد السرعة بالتدريج حتى نحصل على قوام كريمي هش. ثم نقوم بنزع ذراع الخفق ونركب ذراع العجن ونقوم بإضافة البيض بالتدريج إلى خليط الزبدة والسكر. ونقوم بالخفق جيدا حتى يمتزج البيض مع الزبدة جيدا، نضيف الفانيليا ونضيف ريحة البرتقال ونستمر بالخفق. نضيف كوب من الحليب بالتدريج مع الخفق إلى خليط الزبدة والسكر والبيض. نضيف خليط الدقيق والبيكنج بودر على خليط الزبدة والسكر في العجان. نقوم بالعجن لمدة دقيقة واحدة على السرعة الأولى حتى نحصل على قوام كريمي لعجينة البسكويت. نقوم بإحضار كيس حلواني ونضع فيه عجينة البسكويت ونفرغ منه الهواء ونضع فيه قمع تشكيل وسط. نحضر صينية الخبز ونقوم بدهنها بقليل من الزيت ونشكل فيها أصابع البسكويت. ندخل البسكويت فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية على الرف الأوسط لمدة عشر دقائق فقط. عندما يأخذ البسكويت لونا ذهبيا من الأسفل نغلق الفرن ونقوم بإشعال الشواية حتى يأخذ لونا ذهبيا من الأعلى. نخرج البسكويت من الفرن ونتركه ليبرد تماما ثم نخرجه من صواني الخبز للتقديم. يمكنك إضافة الكاكاو الخام إلى عجينة البسكويت للحصول على بسكويت بالشكولاتة. يمكنك إستخدام ملعقة كبيرة من النشادر بدل ريحة البرتقال. عمر شويل - جدة طريقة عمل بسكويت النشادر بخطوات بسيطة وسهلة - ثقفني

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