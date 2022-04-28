نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرصة مع اقتراب العيد الحصول على تمويل سلفة خلال 15 دقيقة من خلال منصة سلفة في المقال التالي

اطلب سلفتك الان ولاتتردد خلال ربع ساعة ونظرا لاحتياجات البعض لطلب سلفة تتم الموافقة الفورية طالما مستوفي الشروط وسوف تحول لحسابك الشخصي فمع اقتراب عيد الفطر المبارك اصبح تمويل سلفة الطارئ بامكانية التحويل خلال دقائق معدودة نظرا لظروف احتياجات طلب سلفة، ونوضح شروط الحصول على سلفة ونوضح كذلك اهم مزايا سلفة وكيفية التقديم على طلب سلفة بداخل المقال، حيث اتاحت المملكة إمكانية الحصول على تمويل خلال 15 دقيقة، وذلك بخطوات بسيطة من خلال شركة «سلفة» لحاملين الجنسية السعودية فقط، وتوفر سلفة التمويل الشخصي باستخدام التقنية المالية لاستخدام أسهل وأسرع واختصارات للوقت والجهد، حيث تستطيع الحصول على التمويل والموافقة عليه في أي وقت وفي أي مكان داخل المملكة وفقا لاحتياجات من سواء تشدي ديون أو تحسين المنزل أو إصلاح السيارة أو شراء احتياجاتكم الخاصة، وتقدم سلفة التمويل دون تحويل راتب ودون الحصول على أي فوائد كغيرها من المصارف والبنوك الأخري. كيفية الحصول على تمويل طارئ من منصة سلفة: ادخل على رابط الموقع الالكتروني لمنصة سلفة.

ثم تقوم باختيار أيقونة تسجيل الدخول.

ثم عليك بتحديد المبلغ المراد الحصول عليه حيث يتاح للمستفيد الحد الأقصى وهو 5 ألف ريال سعودي قيمة التمويل الشخصي وتحديد فترة السداد بناء على دخل المواطن المستفيد والنقرعلى ايقونة تقديم الطلب.

ثم عليك بإدخال المعلومات الخاصة بك وجميع بياناتك الشخصية لتحصل على الموافقة بوقت سريع.

ثم تقوم بالموافقة على الشروط والاحكام.

ثم تقوم برفع الاوراق والمستندات والوثائق الداعمة.

ثم تضغط على طلب تمويل الان.

بعد ان يتم مراجعة الطلب تتم الموافقة واستلام قيمة التمويل الذي يحتاج إليه المتقدم ويتم ايداع المبلغ في الحساب الخاص بك خلال 15 دقيقة. مزايا سلفة: لايحتاج لتحويل الراتب.

لا حاجة لوجود كفيل.

اقتطاع الأقساط مباشرة من الراتب.

سرعة فى الصرف وتجنب الإحراج.

مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية.

إمكانية الجدولة في كل شهر. الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل طارئ من منصة سلفة: أن يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية ومكتمل الأهلية.

يبدأ عمره من 23 عام حتى 60 عاما ولا يتجاوز ذلك.

أن يكون راتب الشهر على الاقل 5 ألف ريال سعودي.

أن تكون فترة عمل المتقدم للتمويل للموظفين في القطاعات الحكومية أن لا تقل مدة خدمتهم في الوظيفة عن ثلاثة أشهر وبالنسبة للموظفين في القطاع الخاص، مدة الخدمة في التوظيف لا تقل عن ستة أشهر، لاستكمال طلبهم. عمر شويل - جدة فرصة مع اقتراب العيد الحصول على تمويل سلفة خلال 15 دقيقة من خلال منصة سلفة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرصة مع اقتراب العيد الحصول على تمويل سلفة خلال 15 دقيقة من خلال منصة سلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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