نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توضيح من الجوازات السعودية بشأن تأشيرات الخروج والعودة وموعيد العمل خلال إجازة العيد 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة توضيح هام من المديرية العامة للجوازات السعودية ،عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وذلك ردا التساؤلات التي وردة إليها من المواطنين السعوديين ،والمقيمين بالمملكة العربية السعودية ،وايضا خارج المملكة ،في الوقت الذي أكدت فيه أن جميع الإدارات في كافة أنحاء المملكة ،سوف تواصل تقديم خدماتها للمستفيدين ،وذلك لمن لديهم حالات طارئ ،وأيضا تقوم بتقديم الخدمات لهم بشكل طبيعي ،خلال إجازة عيد الفطر المبارك لعام ٢٠٢٢ ،والعمل علي إنهاء كافة طلباتهم .

كيفية الإستفادة من خدمة تواصل

خدمة تواصل هي خدمة إلكترونية ،قد طالبت مديرية الجوازات بالإستفادة منها ،خاصة وأنها تمكن المستفيدين من معالجة كافة الملاحظات ،في تقديم طلب خدمات الجوازات الإلكترونية ،وذلك عبر منصتي أبشر ،و مقيم ،وأنها أيضا توافر بعض الخدمات عبر المنصات المختلفة ،كما أنها ردت علي أستفسار أحد المقيمين ،بشأن كيفية إصدار تأشيرة خروج ،وعودة ، وذلك بجواز سفر مدتة شهر واحد ،وذلك للحالات الطارئة، لأنه يريد السفر بطريق عاجلة ،وسريعة ،وقد جاء رد مصلحة الجوازات السعودية ،بأنه لابد من حجز موعد ،عبر منصة أبشر الإلكترونية ،وبعد ذلك التوجه في الموعد المحدد إلي أقرب إدارة له ،وذلك لمراجعة كافة التفاصيل ،والبيانات ،والوقوف عليها ،وذلك للحصول علي حل سريع فيما يتعلق بإصدار تأشيرة خروج ،وعودة تلقائيا ،كما أنه يمكن الإستفادة من خدمة التفويض الإلكتروني.

أهم خدمات التفويض الإلكتروني

يوجد العديد من خدمات التفويض الإلكتروني ،التي تقدمها مصلحة الجوازات بالمملكة العربية السعودية ،للمواطن السعودي ،والمقيمين بالمملكة ،وخارج المملكة ،ومن أهم هذه الخدمات هي :

إضافة تابع.

الإبلاغ عن تغيب العمالة.

تجديد جواز السفر ،وإصداره.

تسجيل حالات خرج ،ولم يعد.

إصدار كافة تأشيرات الخروج ،وإلغائها أيضا.

إصدار جميع هويات الإقامة.

تحويل تابع إلي رب أسرة.

ونحن موقع ثقفني نشكر مصلحة الجوازات بالمملكة العربية السعودية ،علي الجهد المبذول منها ،في السعي علي مساعدة المواطنين السعوديين،والمقيمين بالمملكة ،وتقديم لهم خدمات إلكترونية ،للتسهيل ،والتيسر عليهم ،وأيضا العمل علي سرعة الرد علي التساؤلات التي يطرحها المستفيدين ،والعمل علي حل كافة المشاكل التي تعيق المستفيدين، لتطوير منظمة الجوازات لرؤية المملكة 2030.