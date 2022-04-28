نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اطلب من إمكان الراجحي وبدون تحويل راتب تمويل 50 ألف ريال سعودي علي 24 شهر في المقال التالي

يقدم مصرف الراجحي تمويل إمكان الراجحي ويتيح تمويل يصل الى 50 الف ريال مع فترة سداد ميسرة وبدون تحويل راتب وعلى فترة سداد تصل الى 24 شهر، ونوضح تفاصيل التمويل شروط الحصول على التمويل واهم مزايا التمويل وكذلك نوضح الطرق المختلفة للتقديم على التمويل بداخل المقال ، حيث أنه واحد من أهم التمويلات التي يصدرها مصرف الراجحي والذي يعتبر واحد من أهم المؤسسات المالية في المملكة حيث أنه يقوم بتقديم العديد من التمويلات والقروض إلى المواطنين، ويتم تقديم برامج تمويل فورية وخيارات متنوعة للعملاء وتخضع شركة إمكان إلى رقابة البنك المركزي السعودي، وتساعد على توفير فرص التمويل للعاملين في القطاع الحكومي والخاص وكذلك المتقاعدين. شروط الحصول على تمويل إمكان الراجحي: يشترط أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية ومقيم داخل حدود المملكة .

يبدأ عمر الشخص المتقدم من 25 عاماً حتى 60 عاماً ولا يتجاوز ذلك

يكون راتب الشخص المتقدم بحد أدنى 2000 ريال سعودي، أما في حالة أنه متقاعد يكون راتبه بحد أدنى 1900ريال سعودي ولا يقل عن ذلك.

ضرورة أن يكون الشخص المتقدم يمتلك سجل ائتماني

وفي حالة اذا كان على وظيفة في القطاع الحكومي يجب أن لا تكون مده عملة أقل من 6 أشهر. مميزات تمويل إمكان الراجحي: متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

إمكانية الحصول على التمويل بقيمة 50 ألف ريال سعودي.

يمكن الحصول على التمويل دون الحاجة إلى تحويل راتب أو وجود كفيل.

يتم السداد على فترات طويلة بكل سهولة ويسر قد تصل مدة السداد إلى 24 شهر.

لا يشترط بالضرورة أن تكون جهة العمل موافقة على انتماء المتقدم لها. طرق التقديم على تمويل إمكان الراجحي: يمكن التقديم من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لإمكان

ويمكن التقديم من خلال الدخول إلى موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ومن خلال تحميل تطبيق إمكان من المتجر وللهواتف الأندرويد كيفية التقديم على تمويل إمكان الراجحي: ادخل على رابط الموقع الرسمي لمنصة إمكان الراجحي.

يقوم المتقدم بتسجيل الدخول

كتابة كافة البيانات المطلوبة وتضم هذه البيانات (اسم المستخدم وكلمة المرور).

التأكد من رفع الأوراق والمستندات المطلوبة.

يقوم المتقدم بتحديد فترة وطريقة السداد حسب حاجة المتقدم

ثم عليك بتوقيع العقد الإلكتروني وإدخال بيانات الحساب البنكي الخاص لتحويل المبلغ إلى حسابك. عمر شويل - جدة اطلب من إمكان الراجحي وبدون تحويل راتب تمويل 50 ألف ريال سعودي علي 24 شهر - ثقفني

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