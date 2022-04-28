نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استعلام أهلية المكرمة الملكية sbis.hrsd وتمديد تسجيل الضمان المطور في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استعلام أهلية المكرمة الملكية، من أهم الروابط الرسمية التي يجب عليك البحث عنها، حتى تستطيع صرف المعونة الملكية، التي أمر بصرفها لمستفيدي الضمان الاجتماعي، خادم ال حرمين الشريفين، منذ أيام مضت فيما يعرف باسم “دعم المكرمة الملكية 1443″، ويتم صرفها مع راتب الضمان الاجتماعي، إذا ما كنت تتساءل “متى صرف المكرمة الملكية”، حيث تقرر صرف المكرمة الملكية هذا الأسبوع، لأبناء المملكة العربية السعودية، ممن المستحقين الدعم الملكي وصرف المكرمة، وفقا لما تم إعلانه، عن قيمة المكرمة الملكية 1443، ولمعرفة استعلام أهلية المكرمة الملكية، يجب عليك التواصل مع منصة الدعم والحماية الاجتماعية، التابعة لوزارة الموارد البشرية، عبر الطرق الرسمية التي أتاحتها الوزارة لتلك المهمة، من خلال رابط sbis.hrsd.

المكرمة الملكية 1443 استعلام

يمكن لكل مستفيد من الضمان الاجتماعي، الاستعلام عن أهلية المكرمة الملكية 1443، أو ما يعرف باسم “المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان 1443″، من خلال اتباع وسائل وطرق مختلفة، حيث يمكن للمستفيد التأكد أنه مؤهل بالفعل لصرف دعم المكرمة، مع راتب الضمان الاجتماعي المقرر، وبالطبع يفضل استخدام البطرق الرسمية التي أتاحتها وزارة الموارد البشرية، حتى لا تتعرض لأية عمليات احتيال، أو سرقات كما يحدث مع بعض عملاء البنوك. وهنا أمامك طريقان للاستعلام عن المكرمة الملكية 1443، وهي:

فتح رابط استعلام المكرمة الملكية ، الذي أطلقته الموارد البشرية السعودية.

، الذي أطلقته الموارد البشرية السعودية. أو عن طريق الاتصال برقم 199911، من خلال الجوال وهو خط مباشر، أطلقته الموارد البشرية استعلام بشأن المعونة الملكية.

تمديد التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت الموارد البشرية السعودية، عن تمديد الفترة المتاح من خلالها، التسجيل في منصة المضان الاجتماعي المطور، لمن لم يسبق لهم التسجيل من قبل، وذلك حتى نهاية شهر أكتوبر 2022، لمن تنطبق عليهم شروط الضمان الاجتماعي المطور، مع الاستمرارية في صرف مستحقات من قاموا بالتسجيل بالفعل في النظام، إذا لم يكن هناك مانع من صرفهم لتلك المستحقات.

شروط صرف المكرمة الملكية

وضعت الموارد البشرية، مجموعة من الشروط والضوابط المهمة، التي يجب أن يستوفيها من يتقدم لصرف المعونة الملكية، من مستفيدي الضمان الاجتماعي، ومن أهم تلك الشروط ما يلي: