نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارتك بدون كفيل علي دفعات ميسرة حتي60 شهر في المقال التالي
سيارتك بدون كفيل علي دفعات ميسرة ، برنامج تمويلي يهدف إلى خدمة احتياجات العملاء لشراء سيارة الأحلام ، حيث يوفر هذا البرنامج للعميل إمكانية تقسيط مبلغ التمويل علي دفعات ميسرة وذلك بما يتناسب مع دخله الشهرى ويتلائم مع إلتزاماته المالية الأخرى ، يعتبر هذا البرنامج أحد البرامج التمويلية التي تقدمها شركة مرابحة مرنة للتمويل ، حيث توفر الشركة للعملاء من خلال هذا المنتج مبالغ مالية كبيرة تساعدهم في شراء سيارة الأحلام.
تمويل السيارات من شركة مرابحة مرنة للتمويل
شركة مرابحة مرنة للتمويل واحدة من أهم شركات التمويل في المملكة العربية السعودية ، حيث تقدم الشركة مجموعة متنوعة من البرامج التمويلية التي تخدم كافة احتياجات العملاء ، وقد جاء برنامج تمويل السيارات بدون كفيل واحد من تلك البرامج التمويلية التي توفرها الشركة ، حيث تقدم الشركة من خلال هذا المنتج مبالغ تمويلية كبيرة ، بالإضافة إلى الشروط السهلة والميسرة والتي يمكن من خلالها الاستفادة من تمويل السيارات المتاح لدي شركة مرابحة مرنة للتمويل.
أهم مزايا برنامج تمويل السيارات من شركة مرابحة مرنة للتمويل
- وفرت شركة مرابحة مرنة للتمويل برنامج تمويل السيارات بصيغة مطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
- تمويل السيارات من شركة مرابحة مرنة متاح بمبالغ مالية حتي 250 ألف ريال سعودي.
- يمكن لطالب التمويل سداد مبلغ التمويل علي دفعات ميسرة.
- لا يحتاج هذا البرنامج إلي وجود كفيل أو ضامن.
- توفر شركة مرابحة مرنة للتمويل هذا البرنامج بإجراءات سريعة وفورية.
- يمكن أن تصل فترة سداد مبلغ تمويل السيارات بدون كفيل من شركة مرابحة مرنة حتي 60 شهر.
- تتيح شركة مرابحة مرنة للتمويل للعملاء من خلال هذا البرنامج شراء سيارة الأحلام من جميع الوكالات والمعارض داخل المملكة العربية السعودية.
- طالب التمويل السعودي وغير السعودى أيضاً يمكنهم الاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون كفيل من شركة مرابحة مرنة.
الوثائق والمستندات اللازمة لاستكمال طلب تمويل السيارات بدون كفيل
- الهوية الوطنية لطالب التمويل السعودي وهوية طالب التمويل المقيم.
- تقديم خطاب تعريف بالراتب الشهرى لطالب التمويل وذلك لاستكمال طلب تمويل السيارات من شركة مرابحة مرنة في المملكة.
- يجب أن يحتوي خطاب تعريف بالراتب علي الدخل الاساسي والبدلات وتاريخ الإلتحاق بالعمل.
- طالب التمويل يجب أن يقوم بتقديم كشف حساب بنكي وذلك عند التقدم بالطلب.
- تقديم رخصة قيادة خاصه بطالب التمويل ويجب أن تكون سارية المفعول.
- يجب أن يقوم طالب التمويل بتقديم عرض سعر للسيارة التي يرغب بها.
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