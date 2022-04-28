نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام فارس الخدمة الذاتية للمعلمين 1444 وكيفية التسجيل بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام فارس الخدمة الذاتية للمعلمين 1444 ؛ من أهم الأنظمة الإلكترونية التي قدمتها المملكة العربية السعودية، تحت رعاية وزارة التعليم، حيث يشتمل على جميع المعلمين، والإداريين والمختصين في العملية التعليمية، يتيح القيام بجميع الخدمات التعليمية في غضون دقائق، بدون الحاجة للذهاب لمقر الوزارة أو للهيئة المعنية، وبالفعل أصبح من أهم الأنظمة الأساسية في المملكة، لأن الوزارة وفرت به كل ما يحتاجون بخطوات بسيطة، وهذا ما دفع الجميع يبحث لمعرفة ما هي الخدمات التي يقدمها، والرابط الخاص به، وما هي خطوات التسجيل به للاستفادة من كل تلك المزايا، وهذا ما سنتعرف عليه في خلال السطور القادمة.

نظام فارس الخدمة الذاتية للمعلمين 1444

الخدمة الذاتية أحد الخدمات المتميزة التي طرحتها وزارة التعليم في نظام فارس، الهدف منها هي تعزيز سبل التواصل بين جميع العاملين في المسيرة التعليمية سواء أكانوا معلمين أو إداريين، فقد وصفته الوزارة أنها يعتبر نظام فرعي للنظام الأصلي فارس.

والذي سيساهم بكل تأكيد على توفير الوقت والجهد، وإجراء كل ما يحتاجون له من خلال الخدمة، حيث وفر النظام الكثير من الخدمات السريعة الأخرى مثل الاطلاع على فواتير المواصلات، بما في ذلك لائحة الأجور، والمكافآت، إجراء جميع الخدمات على الإجازات سواء تقديمها، تبديلها، إلغاؤها، تمديدها وغيرها الكثير من الخدمات.

خطوات تسجيل الدخول في نظام فارس الخدمة الذاتية للمعلمين

الخطوة الأولى التي يجب القيام بها من أجل الاستفادة بكل الخدمات التي يقدمها نظام فارس للمعملين والإداريين، هي زيارة الموقع الرسمي به ثم إتباع ما يلي من خطوات:-

ثم اختيار الخدمة الذاتية بالضغط عليها.

إدخال اسم المستخدم، كلمة المرور.

إضافة رمز الإدخال المرئي.

ثم تسجيل دخول المستخدم.

على الفور سيتم إيضاح الخدمة والتي يمكن الاستعلام عنها.

وعند التسجيل لأول مرة في نظام فارس الخدمة الذاتية سيتطلب المرور ببعض الخطوات الأخرى مثل:-