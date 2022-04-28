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مع الاقتراب من عيد الفطر المبارك يتطلب الشخص الى الكثير من الاحتياجات لكى يوفر لاسرته واولاده مايطلبونه من مشتروات ويحتاج الى طلب سلفة فورية وعاجلة حتى يغطى تكلفة هذه المشتروات وتغطية كافة احتياجاته، وللوفاء بكل احتياجات الاسر يجب توافر عدة شروط للحصول على طلب سلفة وهو ماسوف نذكره بالمقال ومزايا سلفة وكيفية التقديم لطلب سلفة، حيث خصصت معظم بنوك المملكة مبلغ 5000 الاف ريال قيمة سلفة بالموافقة مع منصة سلفة لمنح اى سعودي الجنسية سواء رجل او سيدة على مبلغ سلفة الفوري كسلفة فورية لاعانته او لفك عثرته او لسداد دينه او لاية ظروف ما وهي تمويل شخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية بالتعاون مع احدى بنوك المملكة. الشروط الواجب توافرها لطلب سلفة: أن يكون ذو جنسية سعودية الأصل.

يتراوح عمر الشخص المتقدم بدءً من 23 عام ولا يقل عن ذلك حتى 60 عام ولا يتجاوز ذلك

يكون راتب الشخص المستفيد بحد أدنى 5 آلاف ريال سعودي ولا يقل عن ذلك

يشترط للحصول على سلفة ان لا تقل فترة تعيين المتقدم عن 3 شهور في القطاع الحكومي ويكون راتبه 4000 ريال وبالنسبة للموظفين في القطاع الخاص، مدة الخدمة في التوظيف لا تقل عن ستة أشهر، لاستكمال طلبهم. أهم مميزات سلفة: متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

لا يحتاج سداد أقساط القرض إلى تحويل الراتب.

شروطها ميسرة ومرونة في فترة السداد ويمكن تحديد عدد الاقساط.

الموافقة على كافة الشروط والأحكام. كيفية التسجيل للحصول على سلفة من منصة سلفة: ادخل على رابط منصة سلفة الالكترونية.

ثم تقوم بالضغط على أيقونة تسجيل حساب جديد.

الضغط على ايقونة طلب التمويل.

ثم عليك بتحديد المبلغ المطلوب من الف الى 5 الاف ريال وتحدد كيفية السداد وعلى كم شهر يتم السداد واختيار مدة التقسيط.

التأكد من إدخال كافة البيانات بشكل صحيح وتتمثل هذه البيانات في (رقم الهوية والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال وكلمة المرور).

إدخال كلمة المرور مكونة من حروف كبيرة وصغيرة وأرقام.

بعد التأكد من قراءة الشروط والأحكام جيداً الموافقة عليها

الضغط على ايقونة إرسال الطلب

تقوم الإدارة بمراجعة الطلب والتأكد من صحة البيانات ثم إرسال الرد بعد ذلك. عمر شويل - جدة بدون عناء ولاتاخير سلفتك 5000 ريال من منصة سلفة في حسابك فور طلبك لتمويل سلفة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدون عناء ولاتاخير سلفتك 5000 ريال من منصة سلفة في حسابك فور طلبك لتمويل سلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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