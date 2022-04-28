شروط التسجيل في حافز للمرة الأولى 1443 و البيانات المطلوبة للتسجيل

شروط التسجيل في حافز للمرة الأولى 1443 عرف برنامج الدعم حافز أحد البرامج التي تهدف لتطوير المواطنين داخل المملكة العربية السعودية من أجل البحث عن عمل ومشاركة القدرات والمهارات الخاصة بهم، وذلك عن طريق دعمهم ماديًا ومعنويًا وفق شروط وضوابط محددة، كما أن برنامج حافز الجديد هو أحد البرامج المبتكرة التي تقدمها الحكومة داخل المملكة من أجل تقديم الإعانة في البحث عن عمل للأفراد، حيث يتضمن هذا العمل آلية وسلسلة من الشروط والضوابط التي يجب قراءتها جيدًا والعمل بها بالإضافة إلى أنها تقدم مجموعة من الدورات التدريبية لتنمية قدرات ومهارات الأفراد الباحثين عن عمل وتقديم فرصة عمل مناسبة لهؤلاء الشباب، حيث يمكن التعرف علي حالات الاستبعاد من دعم حافز 2022 وكيفية تحديث البيانات في حافز.



شروط التسجيل في حافز للمرة الأولى 1443

يجب على جميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية المتقدمين لبرنامج طاقات حافز للمرة الأولى الاطلاع على عدد من الشروط المهمة قبل البدء بعملية التسجيل، وفيما يلي أهم الشروط وهي كالآتي:

أن يكون المتقدم يحمل الجنسية السعودية ويقيم داخل السعودية. ثم ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا وألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عامًا. أن يكون المتقدم قادرًا على تحمل ضغط العمل. ثم لا يمكن للمتقدم أن سبق له وكان عاملًا في أحد القطاعات العامة أو الخاصة. يجب ألا يكون المتقدم مستفاد من المعاشات التقاعدية. ثم ألا يكون المتقدم مُستحقًا لأي من أموال تعويضية ضد التعطل عن العمل. لا يوجد أي سجل تجاري باسم المتقدم. ثم لا يمكن للمتقدم أن يكون طالبًا أو متدربًا. لا يكون للمتقدم دخل ثابت أو مخصصات مالية أخرى. يجب أن يكون مقيمًا داخل السعودية لمدة زمنية أكثر من عشرة أشهر. يشترط أن تمضي الفترة الزمنية التي قام بها المتقدم بتقديم الطلب.

البيانات المطلوبة للتسجيل في حافز 1443

من أجل أن يتمكن الأفراد المتقدمين لدى منصة حافز للحصول على الدعم المالي لا بد من توافر عدد من البيانات الشخصية الضرورية، وتتمثل هذه البيانات كالآتي:

بيانات السيرة الذاتية التي تخص المُتقدم. ثم تقديم البيانات الخاصة بالحساب البنكي للمتقدم. شهادات الخبرة والمؤهلات العلمية للمتقدم. ثم تقديم البيانات الوظيفية وبيانات الدورات التدريبيّة. بيانات الاتصال والتواصل مع المستخدم.

عقوبات عدم الالتزام ببرنامج حافز

حدد برنامج حافز عن تطبيق عدد معين من العقوبات لكافة الأشخاص الغير ملتزمين بحيثيات البرنامج والتزاماتهم من للحصول عن عمل مناسب، وتلك العقوبات هي خصم 125 ريال سعودي من قيمة دعم حافز إن تخلف عن الدخول إلى البوابة أسبوعيًا، وإن تكرر هذا الأمر 6 مرات، فإنه يتم طرد المستفيد من البرنامج.