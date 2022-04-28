رابط تسجيل الضمان الاجتماعي المطور sbis طريقة التسجيل في منصة الدعم 1443

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عمر شويل - جدة ننشر رابط تسجيل الضمان الاجتماعي المطور sbis عن طريق النت إلكترونياً عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية 1443، وذلك بعد أن تم الإعلان رسمياً من جانب الجهة المختصة عن إطلاق نظام الضمان الاجتماعي الجديد الذي أصبح يعتمد على الدخل الشهري والحالة الاقتصادية أو المادية للمتقدم بدلاً عن اعتماده سابقاً على معايير أخرى كالسن والحالة الاجتماعية وغيرها، وبذلك فقد أصبح يشتمل على فئات لم تكن موجودة بالنظام القديم للضمان الاجتماعي، وقد قمنا من خلال المقال بتوفير رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول للتقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد 1443.

رابط تسجيل الضمان الاجتماعي المطور sbis

طورت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظام الضمان الاجتماعي لكي يستهدف كافة الأفراد والأسر الأشد حاجة للمال من أجل تزويدهم وإعطائهم دعماً نقدياً يمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية لتحسين الحالة المعيشية لهم، وتحقيق الاستقلال المالي وتحويل الأفراد المستحقين من حالة الاحتياج إلى الإنتاج عن طريق برامج تأهيلية وتدريبية بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية هدف.

وقد أنشأت الموارد البشرية منصة الدعم والحماية الاجتماعية لاستقبال كافة الطلبات التي تتعلق ببرنامج الضمان المطور سواء التسجيل في الضمان المطور أو استعلام حالة الأهلية والاستحقاق، كما أعلنت عن نقل جميع خدمات الضمان الاجتماعي إلى منصة الضمان الاجتماعي الجديد ليتاح التقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي من خلالها، ومن جانبها أكدت على إتاحة التسجيل في الضمان المطور أمام كافة المواطنين.

وبعد انتهاء المتقدم من تعبئة بيانات الملف الموحد بنسبة مائة بالمائة، يتم دراسة الطلب عن طريق لجنة مختصة بدراسة طلبات الضمان الاجتماعي المطور لمعرفة هل تنطبق شروط استحقاق الضمان المطور على المتقدم أم لا، ثم تصدر القرار النهائي للأهلية سواء كان مؤهلاً أو غير مؤهل بناءً على البيانات المدخلة من جانب المستفيد، والواردة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومن يرغب في الحصول على رابط الضمان الاجتماعي الجديد 1443، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط التالي:

رابط تسجيل الضمان الاجتماعي المطور sbis الرسمي (sbis.hrsd.gov.sa).

طريقة التقديم في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

يتم تقديم طلب جديد في الضمان الاجتماعي من خلال الدخول إلى منصة دعم الضمان الإلكترونية، ثم إنشاء حساب جديد بتعبئة البيانات اللازمة بشكل صحيح ودقيق، ثم اتباع خطوات التقديم على الضمان الاجتماعي المطور الموضحة بالفيديو التالي:

أهداف التسجيل في الضمان المطور 1443

أوضحت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أهداف نظام الضمان الاجتماعي الجديد، حيث تتمثل أهداف النظام المطور المعلن عن نفاذه منذ شهر نوفمبر من العام الماضي في التالي: