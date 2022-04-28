نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موعد دوام بنك الراجحي بعد العيد 2022 وفقًا لتحديد البنك المركزي السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى موعد دوام بنك الراجحي بعد العيد 2022 عبر موقعنا، يبحث الكثيرين من الأشخاص حول المملكة عن المواعيد الخاصة بدوام البنوك والهيئات الحكومية وأيضًا الخاصة، والبنك المركزي أعلن عن مواعيد الدوام الخاصة بالبنوك وأيضًا حدد إجازة عيد الفطر المُبارك وأيضًا تم تحديد مواعيد الدوام الخاصة بالبنك بعد عيد الفطر المُبارك، لذا سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل التي تخص تلك الموضوع.

مصرف الراجحي

يُعد مصرف الراجحي أحد المصارف المعروفة داخل أراضي المملكة العربية السعودية حيث تم تأسيسه 1957م، وهو من أكثر البنوك شهرة في كافة المناطق حول المملكة، ويشمل الكثير من الفروع حيث يضم أكثر من 500 فرع ولديه الكثير من الأجهزة الخاصة بالصرف الآلي والفرع الأساسي له متواجد في الرياض، والجدير بالذكر أنه يُقدم الكثير من الخدمات الإلكترونية الشريعة والتي تتوافق معها.

متى موعد دوام بنك الراجحي بعد العيد 2022

بنك الراجحي تم تحديد إجازة عيد الفطر لموظفيه لكي يستمتعون بالإجازة مع ذويهم، وتستمر حتى 8 مايو لعام 2022 الموافق بالتاريخ الهجري 7/10/1443، فالبنك المركزي هو المسؤول عن تحديد مواعيد الدوام والإجازات أيضًا الرسمية في المملكة العربية السعودية.

إجازة عيد الفطر بنك الراجحي

مصرف الراجحي أعلن عن إجازة عيد الفطر الخاصة به والتي ستبدأ يوم الخميس الموافق 28 أبريل وتستمر حتى 8 مايو، فسيتم ايقاف كافة فروعه على مستوى المملكة العربية السعودية بناءً على تحديد البنك المركزي السعودي.

طرق التواصل مع الراجحي

أطلق البنك الراجحي عدة طرق للتواصل مع بنك الراجحي، حيث يُمكنك التواصل عبر رقم واتساب الراجحي وهو 9200003344 للاستفسار عن كافة الأمور وأيضًا يُمكنك تقديم أي شكاوى عبر تلك الرقم، كما يُمكنك التواصل عبر الرقم الموحد الخاص به وهو 920000084 دون الحاجة للذهاب إلى أي فرع من فروعه على مستوى المملكة.

تطبيق الراجحي موبايل

مصرف الراجحي أحد المصارف السعودية المشهورة، فهو يقدم الكثير من الخدمات المالية على مستوى المملكة العربية السعودية، حيث يُمكنك تنزيل تلك التطبيق على هاتفك سواء كان بيعمل بنظام الآندرويد على جوجل بلاي أو الآيفون عن طريق آبل ستور واتباع كافة التعليمات لكي تحصل على الخدمة المطلوبة.