نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آلية إضافة حالات الغارمين المسجونين على “فُرجت” منصة إحسان ترتيب المستفيدين الأكثر حاجة لسداد الفواتير في المقال التالي

عمر شويل - جدة آلية إضافة حالات الغارمين المسجونين على “فُرجت” منصة إحسان ehsan.sa/forijat حسب ما صرح به المتحدث الرسمي بالمديرية العامة للسجون، وكذلك ترتيب المستفيدين من خدمة فرجت على منصة إحسان الخيرية، وذلك وفق الأكثر حاجة، وخطوات سداد فواتير المستفيدين من الخدمة على منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري، هذا وقد صرح “الدكتور بندر علي الخرمي”، وهو المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون، بخصوص آلية إضافة حالات الغارمين في فرجت، وذلك على قناة “الإخبارية”.

شروط الاستفادة من منصة فُرجت للغارمين المسجونين ehsan.sa forijat

شروط الاستفادة من منصة فُرجت للغارمين، أن لا يكون الموقوف محكوم في قضية جنائية، أو مصاحبة لقضية جنائية، أي أن خدمة فرجت متاحة فقط للموقوفين في قضايا مالية فقط، وانتفاء الأثر الجنائي له.

آلية إضافة حالات الغارمين المسجونين “فُرجت” منصة إحسان ehsan.sa/forijat

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ انطلاق خدمة فرجت على منصة إحسان الخيرية، أوضحت المنصة أنه لابد من توافر شروط ومعايير شفافة توضح المستفيدين خدمة فرجت، ووصول الخدمة بسهولة لمستحقيها، وكما صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون، أنه “في حال تحققت شروط خدمة فرجت، يتم إدراج المحكومين في القضايا المالية للاستفادة من خدمة فرجت.

شروط الاستفادة من خدمة فرجت وترتيب المستفيدين بحسب الأكثر حاجة

فيديو | ما هي آلية إضافة الحالات في #فرجت؟#هنا_الرياض pic.twitter.com/P2VLEm4NgC — هنا الرياض (@herealriyadh) فيديو | ما هي آلية إضافة الحالات في #فرجت؟#هنا_الرياض pic.twitter.com/P2VLEm4NgC — هنا الرياض (@herealriyadh) April 24, 2022

أوضحت خدمة فرجت، على منصة إحسان الخيرية على حسابها الرسمي في “تويتر”، أن ترتيب المستفيدين من الخدمة يتم من خلال عدة معايير وفقا لبيناتهم كالتالي:

عمر المستفيد.

المبلغ المتبقي

مدة الحكم

عدد أفراد أسرته.

خطوات سداد فواتير المستفيدين من خدمة فرجت على منصة إحسان

يجب التنوية أولا أن خدمة فرجت على منصة إحسان تابعة لوزارة الداخلية السعودية، أما عن خطوات سداد فواتير المُستفيدين من فرجت تتم من خلال منصة إحسان للعمل الخيري، هذا وقد بينت خدمة فُرجت أن خطوات الاستفادة تتحقق من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري. اختيار خدمة “فُرجت” من قائمة “فرص التبرع”. على المتبرع أن يختار الحالة التي يرعب بالتبرع لها، أو البحث بالتصفية أو برقم الفاتورة. القيام باختيار استعراض الحالة تحديد المبلغ لخاص بالتبرع والدفع عن طريق الوسائل المُتاحة على منصة احسان.

خطوات التحقق من فواتير خدمة فرجت⁩ في أبشر⁩ أفراد

أما عن طريقة وخطوات التحقق من فواتير المستفيدين من خدمة فُرجت، فكما أوضحت خدمة فرجت أن خطوات التحقق من فواتير الخدمة في منصة وزارة الداخلية الإلكترونية أبشر أفراد تتم وفق التالي: