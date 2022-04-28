لاتتردد اطلب سلفة تمويل طارئ وسدد ديونك و5000 ريال فورا من منصة سلفة الالكترونية

يعانى الكثير من المديونيات وكيفية سدادها فى وقتها والبعض يلجا الى طلب قروض ليزداد العبىء المالى على اعبائه الاخرى ولكن منصة سلفة اتاحة مبلغ كحد اقصى 5000 ريال تكون فى مقدورك عقب طلبك لسلفة وتجد الموافقة فورا طالما مستوفى الشروط، وسوف نوضح الشروط التي يجب توافرها للحصول على سلفة وكيفية تقديم الطلب على سلفة ونوضح مزايا سلفة والبنوك التي تتعامل مع سلفة، حيث تصرف للظروف المالية والاحتياج السريع، فقرض سلفة واحد من الخدمات التمويلية المتنوعة التي تقدمها المنصة لمواطني المملكة، تدعم جميع المواطنين والمواطنات قبل ايام العيد المبارك، ويتم الموافقة عليها في غضون 15 دقيقة حيث لا يخضع لشروط مجحفة ولا يحتاج إلى تحويل راتب، وتعتبر سلفة قرض صغير لبدء مشاريع خاصة، تجلب لهم عوائد مالية مناسبة تكفي احتياجات أسرهم، أو كحل سريع وعاجل لبعض مشاكلهم المادية أو سداد بعض ديونهم أو عمل تجديدات في المنزل او لشراء احتياجاتك بعد غلاء الأسعار والراتب لايكفي.

شروط طلب سلفة:

ان يكون المستفيد ذو جنسية سعودية من الأساس لا غير، ويكون مكتمل الأهلية.

يبدأ عمر الشخص المتقدم من 23 عام ولا يقل عن ذلك حتى 60 عاما ولا يتجاوز هذا العمر تحت أي ظروف

راتب المتقدم لا يقل عن 5 آلاف ريال سعودي.

ان لا تقل فترة تعيين المتقدم عن 3 شهور في القطاع الحكومي ويكون راتبه الشخصي لا يقل عن4000 ريال وأي جهة خاصة لا يقل عن ستة أشهر.

مزايا الحصول على سلفة:

يتميز تمويل بسرعة وسهولة الإجراءات

يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

لا يحتاج طالب سلفة الى تحويل الراتب.

شروطه ميسرة ومرونة في فترة السداد حيث تصل إلى 6 شهور.

ضرورة الموافقة على كافة الشروط والأحكام.

اهم البنوك التي تتعامل معها المنصة الالكترونية لسلفة:

بنك البلاد السعودي.

بنك الاستثمار السعودي.

المصرف الأول.

بنك الرياض.

كيفية طلب الحصول على سلفة: