نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التقديم في وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الهيئة الملكية للجبيل وينبع تعلن عن وظائف شاغرة، لديها في مختلف التخصصات، وذلك لحملة مؤهل الدبلوم والبكالوريوس بخبرة أو بدون خبرة ، والوظائف الشاغرة لدي الهيئة الملكية هى عبارة عن 39 وظيفة للتخصصات الإدارية والتقنية والهندسية، منها نحو 21 وظيفة شاغرة لا تشترط وجود خبرة لدي المتقدمين الراغبين في شغل هذه الوظائف.

خطوات التقديم في وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع 1443:-

أعلنت الهيئة عن التخصصات المطلوبة للوظائف الشاغرة لديها من مختلف المؤهلات من حملة مؤهل الدبلوم والبكالوريوس وذلك في وظائف إدارية وتقنية وهندسية ويمكن التقديم على تلك الوظائف من خلال إتباع الخطوات الآتية:-

الدخول على موقع الهيئة الملكية للجبيل وينبع

يتم النقر على شريط التمرير لأسفل للتعرف على الوظائف المتوفرة.

يتم النقر على أيقونة الاطلاع على المزيد.

تظهر كافة التفاصيل الخاصة بالوظائف الشاغرة لدي الهيئة والتي يمكن التقدم لها.

الوظائف الشاغرة لدي الهيئة الملكية للجبيل:-

مهندس ميكانيكي ، أخصائي هندسة قيمية، مهندس كهرباء ومعدات، محلل جودة هواء وأرصاد جوية، مهندس معماري، محلل متابعة ومراقبة النفايات الخطرة، أخصائي جدولة، رسام خرائط رئيسي، مهندس سلامة إنشاءات، أخصائي سلامة إنشاءات، محاسب، مهندس ري، أخصائي مكافحة أوبئة، أخصائي تحليل الأعمال، أخصائي دعم الأنظمة، منسق خدمات سكنية، أخصائي دعم فني، فني تقنية معلومات، محلل دعم تقني، أخصائي إدارة علاقات الشركاء، أخصائي دعم تطبيقات، منسق خدمات صناعية، أخصائي إدارة خدمة تقنية المعلومات، مطور تطبيقات، أخصائي تطوير الأعمال، أخصائي تكامل صناعي، أخصائي استثمارات.

الوظائف الشاغرة لدي الهيئة الملكية ينبع:-

محلل مراقبة حياة بحرية وفطرية، محلل جودة هواء وأرصاد جوية، مستشار قانوني، مهندس ميكانيكي، مشرف تصاميم، أخصائي تأمين، مهندس مدني، مهندس مشروع.

التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف الشاغرة:-

الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية، علوم المناخ، الأرصاد الجوية، الهندسة الكيميائية، العلوم البيئية، الهندسة المعمارية، الهندسة (عام)، هندسة المساحة، تصميم الجرافيك، إدارة المشاريع، إدارة المعلومات، الهندسة الزراعية، تصميم الجرافيك، الهندسة الجيوماتيكية، علوم الحاسب، تقنية المعلومات، دبلوم الحاسب، الهندسة الصناعية، التأمين، إدارة المخاطر، الشريعة، التسويق، الهندسة الانشائية، العلوم البحرية …. وغيرها من التخصصات الأخرى المطلوبة.

مميزات العمل في الهيئة :-

يحصل العامل في الهيئة الملكية للجبيل وينبع على مجموعة من المميزات وهذه المميزات هي:-

راتب تنافسي.

دورات تدريبية في الداخل والخارج لرفع المستوي المهني لشاغل الوظيفة.

الاشتراك في برنامج تملك المساكن.

التأمين الصحي بمستشفيات ومراكز الهيئة.

التعليم المميز للأبناء في المدارس التابعة للهيئة.

ملحوظة:- أخر موعد للتقديم في الوظائف هو يوم الاثنين الموافق 8 شوال 1443 هـ.