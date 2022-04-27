دوام البنوك في إجازة عيد الفطر في السعودية 2022

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موعد إجازة البنوك في عيد الفطر

أعلن البنك المركزي السعودي ، إجازة عيد الأضحى للبنوك 2022 مع انتهاء العمل يوم الأربعاء 6 يوليو 2022 م ، وموعد عودة العمل للبنوك بعد عيد الأضحى. – عطلة الأضحى يوم 14 ذو الحجة الموافق الأربعاء 13 يوليو 2022 م.

دوام البنوك في إجازة عيد الفطر 2022

تعمل البنوك السعودية وفروع التحويل خلال شهر رمضان حسب البرنامج المعلن من قبل البنك المركزي السعودي ومؤسسة النقد ، على النحو التالي:

ساعات العمل اليومية للبنوك في رمضان 1443 من الساعة 10 صباحاً حتى 4 مساءً.

وتكون ساعات العمل في مراكز التحويل لها فترات عمل مرنة تبدأ من الساعة 9:30 صباحًا حتى الساعة 5:30 مساءً.

تظل فروع البنوك ومراكز التحويل الموسمية في حالة عمل داخل مدن الحجاج الجوي والبحري والمشاعر

المقدسة بالمدينة المنورة ومكة المكرمة لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.

إجازة عيد الفطر في السعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية ، عطلة عيد الفطر المبارك 1443 في المملكة العربية السعودية لجميع القطاعات ، وذلك على النحو التالي:

عطلة عيد الفطر 1443 للقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية تبدأ عطلة عيد الفطر للقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية يوم الأحد 30 رمضان 1443 ، ويكون موعد عودة العمل بعد عيد الفطر للقطاع الخاص يوم 4 شوال الموافق الخميس 5 مايو ، 2022 م. إجازة عيد الفطر 1443 للقطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية بدء عطلة عيد الفطر 1443 للقطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية في 25 رمضان الموافق الثلاثاء 26 رمضان 2022 م ، وموعد عودة موظفي الحكومة إلى العمل بعد عيد الفطر يوم الأحد شوال. 7 الموافق 8 مايو 2022 م.

إجازة عيد الفطر للطلاب في السعودية

تم تعديل موعد إجازة عيد الفطر للطلاب في المملكة العربية السعودية من قبل الملك السعودي. تبدأ إجازة عيد الفطر للطلاب والمدارس مع انتهاء العمل يوم الخميس 20 رمضان الموافق 21 أبريل 2022 م ، وموعد عودة المدارس بعد عيد الفطر 2022 سيكون يوم الأحد 7 شوال ، الموافق 8 مايو 2022 م.