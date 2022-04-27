نظام فارس الخدمة الذاتية للمعلمين رابط وخطوات التسجيل بعد التحديث 1443

نظام فارس الخدمة الذاتية للمعلمين رابط وخطوات التسجيل بعد التحديث 2022 – 1443، حيث يعتبر نظام فارس الخدمة الذاتية للمعلمين من الأنظمة الإدارية المشهورة في المملكة العربية السعودية التابع لوزارة التربية والتعليم، حيث يتم من خلاله الحصول علي الخدمات الإلكترونية للمعلمين والأدارين وغيرهم من العاملين بالوزارة، مما جعل محرك البحث يتزايد في على نظام فارس عن الخدمة الذاتية لمعرفة العديد من الخدمات منها الحصول علي الترقيات والمرتبات وفي هذا المقال يتم التعرف علي الخدمة الذاتية للمعلمين.

نظام فارس الخدمة الذاتية للمعلمين

يتم التسجيل والدخول للمعلمين للحصول علي الخدمة الذاتية والخدمات المتاحة والمقدمة لهم عن طريق الأتي:

القيام بالدخول إلى موقع نظام فارس. عليك بإدخال البيانات المطلوبة كاسم المستخدم مع كلمة المرور. يتم التحقيق لهم بأنك أنسان ولست روبوت. النقر علي تسجيل الدخول. يتم لك ظهور جميع الخدمات التي يمكن الاستفادة منها عبر الموقع. يجب عليك من ضمن هذه الاختيارات القيام باختيار الخدمة التي ترغب فيها وتبحث عنها.

رابط نظام فارس الجديد للخدمة الذاتية للمعلمين

قامت وزارة التربية والتعليم بالقيام بوضع رابط خاص يتم الدخول علية للحصول علي الخدمات المقدمة من قبل الوزارة للعاملين بها ليكون هذا الرابط هو sshr.moe.gov.sa.

طريقة تغير البيانات في نظام فارس

يتم الدخول إلي الرابط الخاص بنظام فارس sshr.moe.gov.sa .

. الذهاب إلي الصفحة الرئيسية وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم يتم أطهار رقم التحقيق قم بإدخاله في المربع الخاص به.

الضغط علي القائمة الرئيسية واختيار صلاحية البيانات.

الضغط علي القائمة الرئيسية واختيار صلاحية البيانات. القيام بالنقر علي المؤهل ليتم ظهور كافة المؤهلات يتم اختيار مؤهلاتك.

يتم أدخال جميع البيانات المطلوبة والقيام بتغير البيانات التي ترغب في تغيرها.

القيام بتحميل الوثائق والأوراق المطلوبة والقيام بالضغط علي أضافه.

يتم بعدها التأكد من صحة البيانات ثم الضغط علي تطبيق.

استخراج تعريف بالراتب من نظام فارس

يجب القيام باتباع تلك الخطوات للتعريف بالراتب لجميع العاملين بوزارة التربية والتعليم ليكون علي النحو التالي:

القيام بالدخول إلي نظام فارس من هنا http://sshr.moe.gov.sa / .

من هنا / . يتم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم كتابة رمز التحقيق في الخانة الخاصة به.

ثم كتابة رمز التحقيق في الخانة الخاصة به. الضغط علي صلاحية الخدمة الذاتية.

القيام بالنقر علي خيار الرواتب والبدلات.

ثم اختيار التعريف بالراتب.

القيام بالنقر علي خيار الرواتب والبدلات. ثم اختيار التعريف بالراتب. يتم تسجيل البيانات الخاصة بالموظف.

يمكن بعدها تحميل التعريف والتعرف علي جميع تفاصيل الراتب ويمكن طباعة.

إلي هنا وصلنا لختام شرح هذا المقال إذا كنت بحاجة للمساعدة اكتبها في التعليقات.