نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وطريقة الاستعلام بيانات المستفيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية، زادت في الساعات الأخيرة في المملكة العربية السعودية عمليات البحث بكثرة من قبل المواطنين عن نظام الضمان الاجتماعي المطور ورابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد، وذلك من أجل ضمان الاستمرار في الحصول على معاش الضمان الاجتماعي لمن هم مستفيديون من رواتب الضمان الاجتماعي بنظامه القديم، حيث تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإطلاق نظام الضمان الاجتماعي المطور من أجل دمج مستفيدي الضمان في المجتمع والاستفادة منهم وزيادة الأيدي العاملة وتشجيعهم على الانتاج.

الضمان الاجتماعي المطور

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية قد أعلنت في وقت سابق عن استحداث نظام الضمان الاجتماعي المطور ليكون بديلاً لنظام الضمان الاجتماعي القديم، ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كافة المسجلين في الضمان الاجتماعي بضرورة تحديث بياناتهم والتأكد من صحتها من أجل ضمان صرف رواتب الضمان الاجتماعي لهم ولذويهم، حيث ستكون هناك آليات جديدة ضمن نظام الضمان الاجتماعي المطور.

مد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

وقبل أيام قليلة قد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتنويه كافة مستفيدي الضمان الاجتماعي النظام القديم بضرورة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، حيث مدت الوزارة مدة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور لكافة المستفيدين لمدة ستة شهور، وذلك من أجل أن يتمكنوا من تحديث بياناتهم والتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور، إلا أن هذا القرار لايشمل المستفيدين الجدد ممن قاموا بالتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، أو الراغبين في الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي الجدد، والذين لم يسبق لهم الاستفادة من الضمان الاجتماعي.

رابط الاستعلام عن بيانات مستفيدي الضمان

ويمكن لمتقدمي الضمان الاجتماعي المستفيدين منه القيام بالاستعلام عن كافة بياناتهم لدى الضمان الاجتماعي من خلال زيارة الاستعلام عن بيانات مستفيدي الضمان hrsd.gov.sa، ومن ثم القيام بكتابة رقم السجل المدني ورقم الضمان الاجتماعي ورمز التحقق، ومن ثم الضغط على زر عرض، وسيتم ظهور كافة البيانات في الحال.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد حددت طريقة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور، حيث سيتمكن كافة الراغبين من الاستفادة من خدمات نظام الضمان الاجتماعي المطور اتباع الخطوات التالية: