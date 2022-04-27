منصة التبرعات الوطنية تسجيل دخول أفراد

منصة التبرعات الوطنية، حيث تعتبر هذه المنصة من المنصات الإلكترونية الهامة في المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر المنصة الوطنية للتبرعات هي الحل الأسهل والأمثل من أجل إيصال المتبرع إلى المحتاج نفسه في جميع مناطق ومدن المملكة، علي أن يتم ذلك من خلال عمليات تبرع تكون آمنة وشفافة لجميع المواطنين في المملكة وتحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتعرض المنصة عدد فرص وعدة مجالات من أجل التبرع بها، ويستطيع أي فرد تسجيل حساب في منصة التبرعات الوطنية، واستخدام أي من الخدمات التي توفرها المنصة علي مدار اليوم، وسوف نوضح لكم طريقة التسجيل في منصة التبرعات الوطنية.

منصة التبرعات الوطنية

تعمل منصة التبرعات الوطنية برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علي توفير عدة طرق من أجل تقديم العمل الخيري من جانب المواطنين، ويتم التبرع بشكل إلكتروني سريع حتي يكون العمل بالمنصة بسهولة وميسر علي جميع المستخدمين، وتتيح المنصة عدة مجالات للتبرع مثل:

التبرع في الصدقات الشخصية لكل فرد.

تقديم فرص للتبرع من خلال زكاة الفطر.

التبرع للزكاة.

التبرع للأفراد الأيتام في المملكة العربية السعودية.

التبرع للكفارة.

يوجد تبرعات أخري للعقيقة أو الفدية.

ومن بين كل مجال للتبرع يختار كل فرد أوجه التبرع المناسب له، حيث تعرض كل منصة تبرع عدد المستهدف للوصول إليهم والعدد الخاص بالمستفيدين وما هو متبقي من مبلغ مالي من اجل التبرع به، علي أن يتم التبرع من خلال رقم الجوال الشخصي لكل مواطن.

تسجيل دخول منصة التبرعات الوطنية

يستطيع أي مواطن أن يقوم باستخدام خدمات منصة التبرعات الوطنية من خلال الجوال أو عبر الحاسوب الإلكتروني، علي أن يتم تسجيل دخول المنصة بهذه الخطوات: