نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم طلب مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد “أطلبها ليتحقق مُرادك” بزيارات لأسر المحتاجين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم طلب مساعدة الأمير عبد العزيز بن فهد وكيفية كتابة معروض نُطلب فيه المساعدة المالية أو العينية من أمير المحتاجين “عبد العزيز بن فهد، وهو من الأمراء القلائل الذين يؤلمه الشعور باحتياج الأسر السعودية الفقيرة، ويسعده تلبية احتياجاتهم، هذا ويولي الأمير عبد العزيز اهتمامه بتحقيق أمال قاصديه، خاصة من النساء الأرامل والمطلقات وعوائل الأسر الفقيرة والأشد حاجة، وكذلك من ألمت به ظروف قاسية أقعدته عن الكسب، وتلبية احتياجات أسرته، كما يقوم الأمير عبد العزيز بسرعة الاستجابة لأصحاب الظروف القهرية العاجزين عن الوفاء بسداد ديونهم أو القروض التي حصلوا عليها وتعثروا في السداد، والتواصل مع الأمير عبد العزيز متاح من خلال العديد من وسائل التواصل التي سنستعرضها تفصيلاً من خلال هذا التقرير.

تقديم طلب مساعدة الأمير عبد العزيز بن فهد يُحقق الطلبات “بزيارات لأسر المحتاجين”

وتجدر الإشارة إلى أن الأمير عبد العزيز بن فهد قد خصص من وقته وجهده ما يلزم من التواصل مع الأسر المحتاجة والأشد حاجة من خلال زيارات منزلية لبيوت ومساكن طالبي المساعدات المالية أو العينية، ويمكن من خلال الفيديوهات المرفقة بهذا التقرير التعرف على سخاء الأمير عبد العزيز في عطاءه الذي يشمل تلك الأسر، وإدخال البهجة والفرحة عليهم بتحقيق طلباتهم بسخاء غير معهود إلا من أصحاب القلوب الرحيمة والأيادي البيضاء المعطاءة.

طلب مساعدة الأمير عبد العزيز بن فهد طرق التواصل مع الأمير

أما عن طرق طلب مساعدة الأمير عبد العزيز بن فهد والتواصل مع الأمير، فيمكن التواصل من خلال رقم الواتساب الخاص بالأمير، أو عبر الاتصال بهاتف القصر المباشر، أو عن طريق رقم مكتب تلقي طلبات المساعدة بالمسجد الذي قام بإنشائه، ويلتقي فيه بمحبيه، كما يمكن التواصل مباشرة مع مؤسسة الملك فهد الخيرية، وهي المؤسسة التي تقدم مساعداتها في العديد من مجالات العمل الخيري، كما يمكن أيضا التواصل مع الأمير عبد العزيز من خلال البريد السعودي، وذلك بكتابة معروض طلب يتم فيه شرح الحالة التي تحتاج إلى مساعدة، وتدعيم الطلب بالمستندات الدالة على ذلك، كما يمكن مراسلة الأمير عبد العزيز من خلال البريد الإلكتروني أو عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي توتير.

طريقة تقديم معروض طلب مساعدة الأمير عبد العزيز بن فهد

البدء بالبسملة: بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام والتحية للأمير: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة وبعد.

الدعاء للأمير ووالده الملك فهد رحمه الله.

شرح الحالة والظروف التي تستدعي المساعدة.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام

اسم مقدم طلب المساعدة كاملاً.

العنوان “محل السكن”.

رقم الهاتف للتواصل مع مقدم طلب المساعدة.

هذا وقد أصدر الأمير عبد العزيز بن فهد توجيهاته للقائمين على استقبال طلبات المحتاجين بحسن معاملة قاصديه لطلب المساعدة، والاهتمام بطلباتهم ودراستها، وسرعة الاستجابة لطلبات المساعدة العاجلة التي لا تحتمل التأخير في الاستجابة، أما عن طريقة كتابة نموذج معروض طلب مساعدة للأمير، سنقدم لكم طريقة صياغة معروض الطلب، سواء لمساعدة مالية أو عينية أو لسداد دين أو قرض، أو لطلب علاج وإجراء عمليات جراحية عاجلة على نفقة الأمير.

الاتصال المباشر مع الأمير عبد العزيز بن فهد عبر “هاتف – وتساب – بريد إلكتروني”

الرقم الموحد داخل المملكة: 920015152.

من خارج منطقة تبوك: 0144221238.

صندوق بريد تبوك: 598 – الرمز البريدي 71421.

فاكس: 0144237533 – تحويله: “350 أو 351”.

البريد الإلكتروني: [email protected]

عنوان المؤسسة: المملكة العربية السعودية – مدينة تبوك – طريق الأمير فهد بن سلطان – بجوار مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

مؤسسة الملك فهد في مجال العمل الخيري .

. رقم مسجد الأمير عبد العزيز بن فهد: 050 950 0786

عنوان المسجد: 4194 Wadi Hanifah St, Al Hada, Riyadh 12921, Saudi Arabia الرياض، منطقة الرياض.

رقم هاتف قصر الأمير عبد العزيز: 920015152 – من الخارج 0144237533.

من هو الأمير عبد العزيز بن فهد “عمره – زوجته – أولاده”