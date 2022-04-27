نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن مايو 2022 برقم الهوية وموعد إيداع الدفعة 54 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن مايو 2022، حيث إن ذلك يعتبر واحد من ضمن أكثر ما يبحث عنه على شبكة الأنترنت الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يحصل المستفيدين من برنامج حساب المواطن على نتائج أهلية الدفعة رقم 54 بعد ما إصدرها حساب الموطن على الموقع الخاص به.

حساب المواطن مايو 2022

برنامج حساب المواطن السعودي هو أحد برامج الدعم الاجتماعي التي تقدمها الحكومة في المملكة العربية السعودية لكل من المواطنين الذين ينطبق عليهم الشروط وذلك لأن هذا البرنامج يعمل على مساعدتهم في تحسين الحالة المادية، ويتم صرف هذا البرنامج بشكل شهري مباشر لكافة المواطنين الذين ينطبق عليهم شروط التسجيل في البرنامج.

شروط التسجيل في حساب المواطن

خصص حساب المواطن السعودي عدد من الشروط التي لابد من إن تتوافر وذلك لأن يتم التسجيل في هذا البرنامج حيث إن هذه الشروط تتلخص في مجموعة السطور التالية:-

يشترط إن يكون المستفيد من البرنامج هو مواطن سعودي الجنسية ومقيم في المملكة.

يحب إن يكون المستفيد غيرمستفيد من أي معاشات أخري تقدمها الحكومة في المملكة.

إن لا يقل عمر المستفيد عن 35 سنة عند التقديم.

يجب إن يكون الدخل الشهري للمستفيد غير لا يزيد عن 3 الاف ريال سعودي شهرياً.

يشترط عدم أمتلاك مشروعات تجارية أو وجود ممتلكات عقارية تساعد علي الربح.

الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن مايو 2022

إصدر برنامج حساب المواطن نتائج أهلية حساب المواطن للدفعة رقم 54 علي الموقع الخاص بها حيث يمكن الاستفسار عن الأهلية عبر الأتي:

الذهاب إلى موقع حساب المواطن.

اختيار من القائمة الجانبية الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة الاستعلام عن الأهلية.

تكتب رقم الهوية الوطنية للمستفيد.

إدخال رقم التحقق البشري.

الضغط علي زر الاستعلام.

يجب الانتظار حتي يعرض لك نتائح الأهلية.

موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 54

أوضح برنامج حساب المواطن بإنة سيتم إيداع الدفعة رقم 54 لشهر مايو في يوم الثلاثاء الموافق 10 من شهر مايو القادم لجميع المستفيدين في حسابتهم البنكية، وبمجرد إتمام عملية الإيداع سيتم إرسال رسالة نصية على هاتف المستفيد تفيد بتوضيح عملية الإيداع.