قسط 250 ألف علي دفعات بدون ضمانات ولا تحويل الراتب وبشروط ميسرة

قسط 250 ألف علي دفعات بدون ضمانات ولا تحويل الراتب ، تمويل شخصي يبحث عنه الكثير من العملاء في المملكة العربية السعودية ، الراغبين في الاستفادة من سيولة نقدية سريعة وفورية بشروط سهلة وميسرة وبمتطلبات بسيطة وغير معقدة ، وقد جاء هذا المنتج ليعمل على توفير مبالغ تمويلية نقدية تلبي جميع الاحتياجات المالية والشرائية لجميع العملاء ، بالإضافة إلى إمكانية سداد هذا المبلغ علي دفعات شهرية ميسرة تتناسب مع الدخل الشهري للعميل.

قسط 250 ألف علي دفعات بدون ضمانات ولا تحويل الراتب

تمويلك كاش وفورى بدون تحويل الراتب وبدون ضمانات ، يعتبر هذا العرض أحد العروض التمويلية الميسرة التي توفرها شركة مرابحة مرنة لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة من خلال هذا المنتج مبالغ مالية نقدية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي ربع مليون ريال سعودي ، كما تتيح شركة مرابحة مرنة للتمويل لجميع العملاء من موظفي جميع القطاعات داخل المملكة إمكانية الاستفادة من هذا المنتج بأقل راتب شهري وبأسهل الشروط ، وذلك بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى التي يمكن الاستفادة منها عند طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من شركة مرابحة مرنة للتمويل.

إمتيازات التمويل الشخصي من شركة مرابحة مرنة للتمويل

قامت شركة مرابحة مرنة للتمويل بتصميم عرض التمويل الشخصي بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. التمويل الشخصي من شركة مرابحة مرنة لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب. مبلغ تمويل شركة مرابحة مرنة يمكن أن يبدأ قيمته من 5000 ريال سعودي وبحد أقصي لمبلغ التمويل يصل إلى 250 ألف ريال سعودي. عملت شركة مرابحة مرنة للتمويل علي توفير خيارات للسداد عديدة ومتنوعة وذلك من أجل تسهيل عملية سداد مبلغ التمويل علي جميع العملاء. يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من شركة مرابحة مرنة حتي 5 سنوات ، وذلك من خلال دفعات ميسرة ومجدولة تتناسب مع الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب. موافقة سريعة وفورية من الشركة علي طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب وبدون ضمانات من شركة مرابحة مرنة للتمويل .

الشروط والأحكام الأساسية للاستفادة من قرض شركة مرابحة مرنة للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة