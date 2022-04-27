نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وقت صلاة عيد الفطر المبارك 1443 بالمملكة العربية السعودية والدول العربية 2022 في المقال التالي
وقت صلاة عيد الفطر المبارك 1443 الذي تفصلنا عنه أيام قليلة ويحتفل به كافة المسلمين في جميع الدول العربية بعد صيام 30 يوم فهو الفرحة التي يهديها شهر رمضان الكريم بعد انتهاؤه لمسلمي العالم وعيد الفطر المبارك له مكانة ومشاعر خاصة في قلوب المسلمين فمع غروب شمس آخر أيام من شهر رمضان المبارك، الذي يشتاق له المسلمين كل عام يعد وداعه كوداع ضيف عزيز تختلط فيه المشاعر بين الحزن على فراقه والفرحة بقدوم العيد، وستستقبل الدول العربية بمشيئة الله يوم 2 مايو 2022 أولى أيام عيد الفطر المبارك وفق ما نوهت عنه معظم المؤسسات الفلكية الرسمية بكل دولة، وهو ما زاد نسبة البحث عبر تواصل الاجتماعي عن موعد صلاة العيد وطريقة أدائها.
وقت صلاة عيد الفطر المبارك 2022 وموعد صلاة العيد في المدن السعودية
إضافة لما سبق ذكره فإن موعد صلاة عيد الفطر أعاده الله على جميع الأمة الإسلامية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات في المدن والمحافظات سيحل موعدها بتوقيت المملكة العربية السعودية :
- أولًا في مدينة مكة المكرمة بتمام 6.8 دقائق صباحًا.
- كذلك في مدينة الرياض ستقام الصلاة في تمام 5.36 دقيقة صباحا.
- وفي المدينة المنورة ستقام صلاة عيد الفطر المقبل في تمام الساعة 6.4 دقائق.
- في مدينة الدمام الساعة 5.19 دقيقة صباحًا
- ومدينة عرعر بتمام 5.45 دقيقة صباحًا
- أيضَا في تبوك بالـ 6.10 دقائق صباحًا
- وبجازان بتمام 6.5 دقائق
- وفي بريدة الساعة 5.44 دقيقة صباحا.
موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الدول العربية
وعن توقيت صلاة العيد في البلدان العربية المختلفة نذكرها باترتيب التالي:
- أولًا توقيت صلاة العيد بمصر وعاصمتها القاهرة في تمام الساعة 5.36 صباحًا.
- كذلك موعد صلاة عيد الفطر في الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 5.43 صباحًا.
- أيضًا توقيت صلاة العيد في الكويت الساعو 5.06 صباحًا.
- وفي سلطنة عمان فموعد صلاة العيد في تمام الساعة 5.45 صباحًا.
- أيضًا في الجزائر صلاة عيد الفطر على الساعة 5.43 صباحًا.
- وفي دولة المغرب صلاة العيد في تمام 5.35 صباحًا.
- أيضًا في العراق ستقام صلاة العيد في تمام الساعة 5.07 صباحًا.
- كذلك في لبنان ستقام صلاة العيد في تمام الساعة 5.42 صباحًا.
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