السعودية تصدر توضيح هام وعاجل عن الوان الحجاب لصور النساء في بطاقات الهوية!

حيث ان هناك العديد من يصرحون بأن هناك لون موحد عند تصوير المرأة ببطاقة الهوية ينبغي أن يتم وضعه بالاعتبار، وهناك آخرون اشاروا بأنه لا يوجد هناك لون موحد عند التصوير.

وهنا اصدرت الأحوال المدنية السعودية توضيحا عبر صفحتها الرسمية على تويتر من أجل حسم الجدال حيث لا يشترط لون معين لحجاب المرأة في بطاقة الهوية

قامت الأحوال المدنية بالإعلان على صفحتها الرسمية بأنه لا يشترط لون معين لحجاب المرأة في بطاقة الهوية، وذلك من أجل حسم الجدل بشأن إلزامية ارتداء المرأة لون محدد من الحجاب للمرأة بالصورة الشخصية لدى الهوية الشخصية، فالوكالة قامت باستبعاد وجود لون معين لدى حجاب محدد.وبذلك ستترك للمرأة اختيار أي لون يناسبها حال تصوير الصورة الشخصية الخاصة بها من أجل إصدار الهوية الوطنية، حيث نوهت الوكالة بأن المدة اللازمة لاستغراقها تبلغ 14 يوم كحد أقصى، وحيث أشار الحساب الرسمي التابع لهيئة الأحوال المدنية والذي يطلق عليه حساب العناية بالعملاء بأنه «لا يشترط لون معين لحجاب المرأة عند استخراج الهوية الوطنية».وصول رسالة نصية للعميل

وبعد عرض الأحوال المدنية التفاصيل الخاصة بأنه لا يشترط لون معين لحجاب المرأة في بطاقة الهوية، فلقد نوهت الأحوال المدنية بأنه سيتم وصول رسالة نصية للعميل حال وصول بطاقة الهوية إلى المكتب، والتي يستغرق استخراجها 14 يوم كحد أقصى، كما قامت الصفحة الرسمية بإضافة أنه حال استلام بطاقة الهوية إلى المواطن من المكتب فإنه يتم تفعيلها على الفور.فضلاً عن أنه يتم تسليمك بطاقة الهوية القديمة بجانب الجديدة، ونوهت بأنه يتم تعديل الصورة الشخصية إذ تم تجديد الهوية الوطنية أو حال تغيير ملامح الفرد أو في ضوء التقارير الطبية، كما قامت هيئة الأحوال بالإشارة بانه يمكن للأفراد تجديد الهوية قبل موعد انتهائها ب180 يوم.