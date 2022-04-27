براتب 3000 ريال تمويل وحدة سكنية مدعومة من صندوق التنمية العقارية عبر الراجحي

عبر مصرف الراجحي تمويل وحدة سكنية مدعومة من صندوق التنمية العقارية مشروع ديار الحرم امتلك سكن في قلب مكة المكرمة حيث يطيب الجوار، ولا جديد من الراجحي يقدم أفضل العروض التمويلية سواء العقارية أو الشخصي أو عروض السيارات بدون دفعة أولى ولا رسوم إدارية، حيث أعلن رئيس مجلس إدارة بنك الراجحي اليوم عن ارتفاع أرباح المصرف في الربع الأول من العام الحالي بلغت 4.134 مليون ريال سعودي، فيما ارتفعت أيضاً أرباح العمليات المصرفية والتمويلية والاستثمارات والأنشطة لتصل نحو 17% بواقع 6.957 مليون ريال سعودي، هذا بخلاف أرباح النتائج المالية وحقوق المساهمين وودائع العملاء حيث حققت أرباحاً كبيرة مقارنة بالعام الماضي، وهكذا يكون مصرف الراجحي يسير نحو المستقبل بكونه من أفضل البنوك في المملكة العربية السعودية.

ما هو مشروع ديار الحرم مصرف الراجحي؟

هو منتج من المنتجات عروض التمويل من الراجحي مخصص لعملاء المصرف والعملاء المستفيدين من برامج الدعم السكني الحصول على وحدة سكنية تحت الإنشاء في مكة المكرمة من صندوق التنمية العقارية، يشمل العرض مجموعة كبيرة من المزايا وطرق السداد المرنة والبسيطة، كما لا يشترط البنك على العملاء تحويل رواتبهم عليه.

مزايا تمويل وحدة سكنية مدعومة من صندوق التنمية العقارية

المنتج متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يقدم الراجحي تمويل مدعوم بدون رسوم سواء لعملاء المصرف المدعومين والغير مدعومين.

الاستفادة من خاصية القسط المرن.

مدة القرض تصل إلى 35 سنة لعملاء المصرف.

فترة السداد تصل إلى 25 عام لمستفيدي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان / صندوق التنمية العقارية.

متاح تمويل المتقاعدين حتى عمر 77 سنة وما بعد سن التقاعد 75 سنة.

هامش ربح ثابت طوال فترة التمويل بمعدل نسبة سنوي منافس يبدأ من 2.90%.

تمويل بدون رسوم إدارية ورسوم تقييم.

متاح تأجيل أصل القسط لمدة 36 شهر وذلك للعملاء المشمولين بالدعم.

شروط تمويل وحدة سكنية مدعومة من الراجحي

ينبغي أن لا يقل الدخل الشهري عن 3000 ريال سعودي.

يشترط أن يكون العميل سعودي الجنسية فقط.

أن يكون العميل على رأس عمل في أحد القطاعات الحكومية أو الخاصة.

العرض ساري حتى نفاذ الوحدات.

كيف احصل على وحدة سكنية مدعومة من الراجحي ؟

زيارة أقرب فرع إليك لبنك الراجحي كما يمكنك الدخول عبر الموقع الإلكتروني لـ مصرف الراجحي والتعرف على المنتج وتستطيع التحدث مع أحد ممثلي المبيعات عبر رقم 8001241222 للاستفسار عن أهليتك والتقديم في مشروع ديار الحرم لتملك وحدة سكنية في مكة المكرمة مدينة الجمال والجلال.