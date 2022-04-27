“عروض مبهجة ” لولو هايبر ماركت بالسعودية بمناسبة العيد خصم يصل الي70 % توفير هائل Lulu hyper market

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عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية، بمناسبة العيد خصم يصل الي 50 % و70%، اليوم تقدم جميع فروع لولو هايبر ماركت المنتشرة في مدن المملكة العديد من الخصومات الحصرية مع مجموعة كبيرة من العناصر والمنتجات الفريدة في جميع أنحاء السوق حيث لديهم خصومات حصرية على جميع منتجات رمضان بالإضافة إلى العروض المميزة والكبيرة منهم على أسعار منتجات العيد من جميع الدول العربية رأساً على فروع العثيم ماركت في المملكة العربية السعودية في سوق العثيم بالمملكة العربية السعودية، من خلال هذا المقال سنزودكم بآخر عروض اللولو الأسبوعية من 26 رمضان حتى عيد الفطر.

عروض لولو هايبر ماركت Lulu hyper market

تتوفر العديد من الخصومات الخاصة الحصرية في جميع فروع لولو هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية اليوم، بما في ذلك خصومات خاصة على أسعار جالاكسي فيوجن ملح البحر والتوت والشوكولاتة الداكنة، وخصم آخر على أسعار الشوكولاتة، وزبدة الفول السوداني مع السنيكرز، وأسعار الشوكولاتة أخرى.

مجموعة متنوعة من الصفقات الحصرية اليوم طوال الأسبوع صفقات اللولو هناك عدة أسعار مخفضة تقدمه سلسلة لولو منها زيت زيتون عافية بالإضافة إلى الريحان الممتاز، زيت زيتون عافية بالفلفل، زيت زيتون عافية بالخل البلسمي، وتستخدم كل هذه الزيوت للطبخ والقلي والخبزوايضا هناك زيت الزيتون البكر الممتاز عرض آخر على سعر زيت الزيتون المتبقي من زيتوني، عرض آخر على سعر زيت جوز الهند البكر من باراشوت، عرض آخر على سعر زيت الزيتون من الراقي.

خصومات خاصة من لولو هايبر ماركت

كما يوجد العديد من الخصومات الحصرية على الأسعار في فرع اللولو السعودية: السميد، سعر الفلفل الأسود المطحون في مهران، خصم آخر على سعر بهارات المسالا في مهران، خصم آخر على سعر ملح الجبل من جبال الهيمالايا، وغيرهم من عروض على أسعار أكياس الأرز البرياني.

تفاصيل أحدث العروض المميزة على منتجات هذه هي أحدث التفاصيل حول منتجات لولو هايبر، بخصم 70٪ لفترة محدودة. نأمل أن نكون قد قمنا بالنجاح في تزويد متابعينا الكرام بالتفاصيل والمعلومات الكاملة بنجاح.