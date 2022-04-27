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عمر شويل - جدة أهم مميزات تمويل سداد المديونية من مصرف الراجحي 1443 يتساءل العديد من المواطنين عن تمويل سداد المديونية من مصرف الراجحي 1443على مواقع التواصل الاجتماعي، قدم مصرف الراجحي العديد من الخدمات المهمة لعملائه، ومن بين هذه الخدمات سداد الديون، لكي يسهل ظروف المواطنين الذين لديهم ديون كثيرة وغير قادرين على سدادها.

تمويل سداد المديونية من مصرف الراجحي 1443

حرص مصرف الراجحي على تقديم العديد من الخدمات المهمة التي تزود عملائه بأشياء كثيرة، ومن بين تلك الخدمات خدمة سداد ديون أي عميل لأي بنك آخر في المملكة العربية السعودية حيث يتم وضع المبلغ في حساب العميل عند الحاجة وهذا الجانب يأتي بهامش ربح تنافسي لبنك الراجحي.

مميزات الراجحي في مجال تمويل سداد الديون

يتمتع البنك بالعديد من المزايا في مجال تمويل سداد الديون، من بينها ما يلي:

• يعلن البنك عن سداد كامل للديون في حالة وفاة العميل.

• مساعدة غير السعوديين عن طريق تزويدهم بالكثير من خدمات التمويل الشخصي.

• فترة السداد تكون طويلة ومن الممكن أن تكون ستين شهرًا.

• كما يساعد البنك العميل في الحصول على أي تمويل وطني.

• يقدم البنك عن العديد من العروض وللعميل حرية الاختيار فيما بينهم.

الوثائق المطلوبة للحصول على تمويل سداد المديونية من مصرف الراجحي

لابد من توافر بعض الأوراق والمستندات للحصول على تمويل سداد المديونية من مصرف الراجحي، وهذه الأوراق هي:

• نسخة من هوية العميل سارية المفعول.

• خطاب تعريف من المؤسسة التي يعمل بها يتضمن الراتب الأساسي والعلاوات وتاريخ الالتحاق بالعمل.

• خطاب الالتزام بتحويل الراتب.

• لابد من وجود خطابرسمي يثبت مديونية وعدم وجود مانع من البنك المراد سداد الدين منه.

• كشف حساب لآخر 3 أشهر (راتب العميل من جهة العمل).

• نسخة من بطاقة العمل تبين الرتبة أو الوظيفة.

ما هي المدة اللازمة للحصول على التمويل

يمكنك الحصول على التمويل في نفس اليوم الذي يتم تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة للبنك.

ما هو الحد الأعلى للمبلغ الذي يمكنني الحصول عليه

الحد الأعلى للمبلغ الذي يمكن الحصول عليه من تمويل سداد المديونية من مصرف الراجحي هو 1,500,000 ريال سعودي.